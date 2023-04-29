В Санкт-Петербурге создали кровоостанавливающую ткань на основе хитозана

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) и Института высокомолекулярных соединений РАН создали уникальный гемостатический нетканый материал, который не только замещает популярные западные аналоги, но и превосходит их. Статьи о разработке биоактивного наноструктурированного композиционного материала на основе хитозановых нитей опубликованы в научных журналах «Carbohydrate Polymers», «Cosmetics» и «Nanomaterials», передает пресс-служба СПбПУ.

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«За основу мы взяли хитозан, он идеально подходит для применения в медицине: не токсичен и обладает хорошей биосовместимостью, а также отличными гемостатическими, бактерицидными и антибактериальными свойствами. Хитозан получают при переработке морепродуктов из панцирей крабов и креветок», — рассказала доктор технических наук, главный научный сотрудник Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Вера Кодолова-Чухонцева.

Ученые модифицировали исходные хитозановые нити нанодобавками, улучшив их механические характеристики и повысив гемостатический эффект. В итоге был найден оптимальный способ получения материала с характеристиками, необходимыми для медицинского применения. Затем в Санкт-Петербургском госуниверситете промышленных технологий и дизайна на основе этой разработки было изготовлено нетканое полотно. Оно подвергалось различным испытаниям, в том числе на кровоостанавливающие свойства. Ученые смоделировали артериальное и венозное кровотечения и оценили время остановки крови, прикладывая материал и его коммерческие аналоги. Так, артериальное кровотечение материал, разработанный петербургскими учеными, остановил за 40 секунд, венозное — за 70 секунд.

«Наш материал сопоставим с зарубежными аналогами и даже и превосходит конкурентов», — отметил после испытаний доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории «Полимерные материалы для тканевой инженерии и трансплантологии» Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ Владимир Юдин.

Разработчики полагают, что этот материал можно применять в качестве местного гемостатика, в регенеративной медицине и тканевой инженерии. В продажу он должен поступить после прохождения необходимой сертификации.

