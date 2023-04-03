Акции дня: бумаги ВТБ пошли вверх в ожидании отчета

В понедельник на Мосбирже в лидеры торгов вышли акции банка ВТБ. За день котировки выросли на +10,14% до 0,019 рублей за акцию.

Трейдеры ускорили покупку акций в ожидании отчета компании за 2022 год по РСБУ и ключевых показателей по МСФО. Ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин заявлял, что банк ожидает рекордной прибыли по итогам января-марта этого года.

«Намерение вернуться к публикации финансовых показателей воспринято рынком позитивно. Решение может сигнализировать о том, что финансовое положение банка нормализовалось, группа вернулась на траекторию прибыли. Кроме того, желание раскрыть отчетность может быть связано с готовящимся вторым этапом допэмиссии. Банк планирует размещать акции на открытом рынке и уже собрал предварительные заявки на сумму порядка 120 млрд руб.», -прокомментировали аналитики «БКС Мир Инвестиций».

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,92% до 2473,31 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,80% до 988,8 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:25 мск составила 84,51 долларов за баррель (+5,78%). Российская валюта слабела – 78,74 руб. за доллар.