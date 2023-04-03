Арабы и казахи неожиданно вздернули цены на нефть

Самые высокие обязательства взяла на себя Саудовская Аравия, пообещав сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки до конца года. ОЭА снизит производство на 144 тыс., Ирак — на 211 тыс., Кувейт — на 128 тыс., Оман — на 40 тыс., а Казахстан — на 78 тыс. Таким образом, в совокупности сокращение составит 1,1 млн баррелей, а с учетом России, которая ранее заявляла о снижении добычи на 500 тыс., и продлит его также до конца года, суммарное уменьшение составит 1,6 млн баррелей.

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Это серьезный показатель для мирового рынка, составляющий примерно 15% от объема нефти, добываемой в США. Правда, остается непонятным, от какой величины считать снижение — от установленных последним соглашением ОПЕК+ для этих стран квот, или от реальной добычи, которая у некоторых государств и так меньше разрешенных объемов.

Так или иначе, решение стало полной неожиданностью для всех. Удивительно, но не было никакой информации, что такие переговоры ведутся. Это говорит о том, что предпринятый шаг стал действительно добровольным, и отражает интересы всех нефтедобывающих государств.

Прежде, когда ОПЕК+ принимал трудные решения по уровню добычи, мы очень часто бывали свидетелями вбросов в СМИ — иногда диаметрально противоположного свойства. Таким способом некоторые страны пытались давить на мнения других, продвигая свою позицию. Сейчас же ничего подобного не случилось.

В принципе, $80 является вполне комфортным уровнем нефтяных цен для всех нефтедобытчиков — с учетом того, что для большинства ближневосточных месторождений себестоимость добычи гораздо ниже $20 за баррель.

Так что же подтолкнуло нефтяных грандов к этому шагу?

Эксперты видят две причины снижения добычи. Первая — чисто экономическая, ее сформулировало Минэнерго Саудовской Аравии как «превентивную меру, направленную на поддержание стабильности на нефтяном рынке». Большинство аналитиков ожидают наступление рецессии в экономике США, которая потянет за собой сокращение потребления топлива. Чтобы не допустить сильного обвала котировок нефти в дальнейшем, вполне логично сократить ее добычу заранее. Правда, это лишь ускорит наступление мирового экономического спада.

Нужно вспомнить также, что многие страны уже добывают меньше установленных для них квот. Связано это с тем, что в середине — конце прошлого десятилетия страны Запада заявляли амбициозные проекты в области «зеленой энергетики», обещая резко сократить использование ископаемого топлива. И нефтяники в ответ на это вполне логично урезали инвестиционные программы.

Усугубил ситуацию коронавирусный кризис мировой экономики. До середины 2020 года было очень много прогнозов того, что падение всего и вся продолжится несколько лет. Советы директоров нефтяных компаний тут же вновь порезали бюджеты на развитие и освоение новых месторождений.

Когда же стало понятно, что ковид не так страшен, а возобновляемые источники энергии могут обеспечить в лучшем случае несколько десятков процентов потребностей экономики, у многих нефтедобывающих держав просто не оказалось достаточных мощностей для быстрого наращивания добычи.

Нет и особого желания инвестировать в новые месторождения — причем, даже в США. Это подтверждает статистика по числу буровых установок в Штатах. В сентябре 2014 года, когда нефть стоила около $100, американские недра бурили 1600 установок. В конце 2018 года — уже менее 900 при цене на нефть ниже $60. Сейчас же в США функционирует менее 600 бурильных машин.

Впрочем, экономика экономикой, но некоторые эксперты видят во вчерашнем решении и политическую подоплеку.

«Для РФ присоединение новых стран к добровольному сокращению особенно важно. Наблюдая сложности с логистикой и дисконтами на российскую нефть, они могли бы просто не реагировать, ожидая дальнейшего сокращения производства со стороны РФ. Но страны ОПЕК+ действуют справедливо и корректно, что однозначно следует расценивать позитивно», — считает Василий Карпунин из БКС.

«Согласно некоторым источникам, Саудовская Аравия пошла на этот шаг потому, что администрация США отказалась от поддержки рынка нефти пополнением своих стратегических резервов», — отмечает в своем обзоре ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Действительно, ранее власти США говорили о намерении при падении нефти к $70 начать восполнять свои резервы, задействованные в прошлом году для сдерживания роста нефтяных цен. Но сделано этого не было. Теперь же правительственные запасы нефти в США критически малы, и администрация Джо Байдена вряд ли рискнет использовать их для подавления очередной волны роста стоимости основного углеводорода.

Так или иначе, своим шагом нефтедобытчики явно дают понять, что все попытки обвинить их в картельном сговоре и потом ввести санкции по американскому законодательству или установить поток цен для всей нефти, приведут к еще большему сокращению добычи.

Потолок цен на российскую нефть, кстати, и так не работает. Основные потребители российского сырья — Китай и Индия — просто игнорируют санкции Запада. Более того, по данным Wall Street Journal, Япония в феврале приобретала у России нефть по цене чуть менее $70.

Если предположения о политическом подтексте вчерашней сделки верны, то следующим шагом может быть отказ ближневосточных производителей от доллара при нефтяных расчетах. Уже много месяцев ходят упорные слухи, что Саудовская Аравия и Китай, которому саудиты поставляют около четверти произведенной нефти, переходят к расчетам в национальных валютах.

Что же касается дальнейшей динамики «черного золота», то все аналитики ждут роста цен. Как считает инвестиционный стратег «Алора» Павел Веревкин, в моменте при появлении других позитивных факторов не исключен рост котировок до $100, но давить на котировки будут проявляющиеся признаки надвигающейся рецессии мировой экономики. Особо надеяться на то, что длительное время цены будут $90 и выше, он не рекомендует.