Банкам РФ разрешили выдавать «недружественным» иностранцам ипотеку в рублях

Правительственная комиссия разрешила российским банкам выдавать в рублях ипотечные кредиты гражданам недружественных государств. Об этом говорится в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, опубликованной на сайте Минфина РФ.

Статья по теме: Центробанк продлил ограничения на вывод средств недружественных нерезидентов «Принято единогласное решение разрешить российским кредитным организациям осуществление (исполнение) сделок (операций) по предоставлению кредитов (займов) в рублях, обязательства заемщиков по которым обеспечены ипотекой, физическим лицам, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, запрет на осуществление (исполнение) которых установлен абзацем вторым подпункта «а» пункта 1 указа президента РФ от 01.03.2022 № 81», — говорится в решении. Опубликованная на сайте выписка заверена замминистра финансов Алексеем Моисеевым.

