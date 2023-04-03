Более 30 человек пострадали при взрыве в петербургском кафе, унесшем жизнь военкора Татарского

Согласно последним данным Минздрава, 32 человека получили ранения при взрыве в кафе Санкт-Петербурга в воскресенье, состояние 10 из них оценивается как тяжелое. В состоянии средней тяжести находятся 16 человек, в том числе 14-летний ребенок, еще пятеро в удовлетворительном состоянии.

Накануне, 2 апреля, в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, по подозрению в совершении преступления задержана жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова 1997 года рождения. По словам собеседника агентства, у следствия есть основания полагать, что Трепова принесла в кафе коробку с бюстом Татарского, в который было вмонтировано самодельное взрывное устройство. Официального подтверждения этой информации пока нет, уточняет агентство.