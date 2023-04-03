Большой скачок нефти — большая головная боль для западных регуляторов

Неожиданное сокращение добычи, объявленное ОПЕК+ 2 апреля, и опасения того, что произойдет очередной скачок цен на нефть, неизбежно повлияют на дебаты внутри ФРС, ЕЦБ и Банка Англии о том, куда движется инфляция и насколько сильно стоит повышать процентные ставки.

Статья по теме: ОПЕК-минус

Представители финансовых структур, пишет Bloomberg, сталкиваются с новой проблемой в то время, как количество уже имеющихся и без того выросло за последнее время. Ранее регуляторов занимали рыночные потрясения, последовавшие за крахом банка Silicon Valley Bank и принудительным поглощением швейцарского банка Credit Suisse финансовым конгломератом UBS Group AG, которые угрожали сорвать планы по повышению процентных ставок.

Повышение ставок продолжится

Новый вызов, вместо того, чтобы усилить аргументы сторонников осторожного повышения ставок в ведущих западных центробанках, напротив, способен оживить дискуссии о дальнейшем росте потребительских цен в будущем. Главный экономист Bloomberg Economics по развивающимся рынкам Зиад Дауд предполагает: «Сокращения (добычи нефти – прим. Ред.), вероятно, приведут к замедлению глобального роста, повышению инфляции и могут заставить центральные банки действовать более решительно».

В прошлом месяце после банковских потрясений (судя по состоянию фьючерсов на уровень процентной ставки в то время) трейдеры в определенный момент подумали, что ФРС, ЕЦБ и Банку Англии больше не потребуется ужесточать политику. Но на прошлой неделе биржевые игроки вновь сделали ставку на повышение процентных ставок – после того, как более высокие, чем прогнозировалось, показатели инфляции в Европе показали: регуляторам придется продолжать жесткую политику.

Статья по теме: Решение ОПЕК потрясло нефтяные рынки

Согласно новому прогнозу Bloomberg, вероятность повышения ставки ФРС на четверть пункта в мае составляет 60%, тогда как до появления новостей о сокращении добычи нефти она оценивалась в 55%. Трейдеры также ожидают ужесточения политики в ЕЦБ и Банка Англии: по их предположению, ставки продолжат рост с текущих 3,5% и 4,25%.

«Инфляционное давление все еще сохраняется», — говорит руководитель отдела мировых инвестиционных коммуникаций международной финансовой фирмы UBS Wealth Management Киран Ганеш. Он полагает: «Если мы не увидим значительного замедления экономического роста, которое должно возникнуть в результате проблем в банковском секторе, то у нас возникнет новое ограничение для мировой экономики, которое может означать, что инфляция будет оставаться выше в течении более длительного периода времени».

Вероятность реализации такого сценария будет зависеть от того, насколько устойчивым и резким окажется последнее изменение цен на сырую нефть, от энергетических и общепотребительских цен в целом, а тех основных политических мер, которые будут приняты в ответ. Киран Ганеш также озвучил прогноз своей организации: «Что касается ФРС, то мы полагаем, что она, скорее всего, собирается в последний раз повысить ставку в течении следующего месяца или двух». Также в UBS Wealth Management ожидают, что ЕЦБ продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку начал проводить ее позже, чем ФРС.

Полемика между экспертами

Колебания цен на нефть, по мнению Bloomberg, часто ставят в тупик политиков, которые расходятся во мнениях относительно того, как именно эти изменения влияют на экономику. Поэтому неудивительно, что некоторые экономисты предлагают подождать и посмотреть на то, как будет развиваться ситуация, прежде чем делать выводы.

К середине 3 апреля WTI превысил $80 за баррель, а нефть марки Brent подскочила выше $84. Хотя это и большой скачок, он всего лишь возвращает цены к тому уровню, на котором они были в начале марта 2023 года, а это значительно ниже, чем годом ранее. Некоторые инвесторы говорили, что цена на Brent достигнет $100 за баррель – уровня, который был бы шоком для экономики западных стран.

Хотя более высокие цены на нефть обычно приводят к повышению цен на бензин на заправках и росту транспортных расходов, они также могут сдерживать темпы экономического роста, в какой-то мере оказывая понижательное давление на инфляцию. Но по мнению Bloomberg, для центральных банков гораздо важнее более общая картина: например, кризис на банковском рынке и нехватка рабочей силы, которая приводит к росту заработной платы.

«Влияние на инфляцию нынешнего повышения цен на нефть пока довольно незначительно по сравнению с серьезными последствиями предыдущих колебаний», — уверен бывший британский политик и сотрудник Oxford Economics Майкл Сондерс. Он отметил: если сравнивать текущую ситуацию с быстрым повышением ставок с середины 2022 года, то сегодня ФРС, ЕЦБ и Банк Англии в значительной степени справились с проблемами инфляции. По мнению эксперта, на данном этапе рост цен на нефть не меняет этой тенденции.

Но у Bloomberg такой оптимизм все же вызывает сомнения: а что будет, если цены на нефть вырастут сильнее? Аналитики Goldman Sachs, принимая во внимание сокращение добычи ОПЕК+, повысили свой прогноз цен на нефть марки Brent до $100 за баррель в 2024 году. И если это произойдет, то автоматически приведет к повышению общего уровня инфляции.

Главный экономист британской консалтерской фирмы TS Lombard Фрейя Бимиш считает, что на нынешнем этапе центральные банки зациклены на снижении инфляции и сосредоточены на том, что произойдет с инфляционными ожиданиями. «Когда я думаю о подобном шоке предложения, то предполагаю, что цены будут расти, а это уничтожит спрос, и приведет к рецессии», – говорит Бимиш.

Центральные банки традиционно «просмотрели» скачок цен на нефть. Однако на этот раз инфляционные ожидания уже не оправдались – об этом свидетельствуют забастовки и рост зарплат. Даже если рассматривать скачок цен на нефть как временный феномен, то он все равно приведет к росту инфляции в реальной экономике через зарплаты и цены.

Главный экономист JP Morgan Asset Management в Европе Карен Уорд опасается, что западные регуляторы могут проигнорировать новый контекст и вернуться к старым правилам игры. Эксперт заявила: «Когда рынки труда напряжены, последствия потрясений приводят к вторичным эффектам, которые делают инфляцию более устойчивой». А учитывая тот факт, что инфляция долгое время оставалась высокой, Уорд уверена, что действовать центробанкам будет труднее.

Старший экономист немецкого Berenberg Bank Каллум Пикеринг обеспокоен тем, что регуляторы могут отреагировать слишком остро: «Ужесточение денежно-кредитной политики из-за негативного шока от предложения нефти было бы ошибочным. Центральные банки должны следить за инфляционными ожиданиями, но им следует смотреть на ситуацию сквозь пальцы до тех пор, пока ожидания остаются стабильными».

В Bloomerg полагают, что у западных регуляторов пока еще есть больше времени для анализа решения ОПЕК+, чем в прошлом месяце, когда финансовые потрясения обрушились за несколько дней до основных заседаний по ставкам. Следующее запланированное заседание чиновников ФРС пройдет не ранее 3 мая, за день до заседания ЕЦБ, а у Банка Англии еще больше времени — до 11 мая.