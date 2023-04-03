«Черное золото» обернулось «белым лебедем»

Главным событием сегодняшнего дня стал резкий рост нефти — к закрытию основных российских торгов ее котировки прибавляли около 6%. Баррель стоил около $84,5. Еще в пятницу ни у кого даже в мыслях не было, что ряд стран ОПЕК+ в выходные договорятся о суммарном снижении добычи на 1,1 млн баррелей в день до конца года.

Статья по теме: Решение ОПЕК потрясло нефтяные рынки

Такие неожиданные позитивные для рынка акций события в трейдинге называют «белыми лебедями». И сегодня такой лебедь посетил на российский фондовый рынок.

С самого начала торгов в лидеры роста выбились акции нефтяных компаний — многие из них так и остались в первой десятке до конца дня. Лучший результат продемонстрировали бумаги «Русснефти», прибавившие за день около 8%, а за последние три сессии подорожавшие примерно на 40%. Надо помнить, впрочем, что бумага эта малоликвидная, поэтому ее падение может быть таким же стремительным.

В числе лидеров роста под занавес основных торгов были акции «Татнефти», «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти», подорожавшие от 2,1 до 4,1%. Три последних бумаги, ликвидность которых очень высока, находятся в среднесрочном восходящем тренде, причем у «Газпромнефти» он особенно сильный, и эта бумага сейчас спекулятивно наиболее интересна. При этом акциям «Роснефти» и «Газпромнефти» осталось пройти менее 10 рублей до технических сопротивлений, которые расположены на отметках, соответственно, 400 и 500 рублей.

Эти преграды, впрочем, могут не остановить дальнейший рост бумаг в случае продолжения подорожания нефти — а перспективы такого развития событий есть. По некоторым оценкам, снижение добычи на 1 млн баррелей в сутки должно приводить к росту стоимости нефти примерно на $20. С учетом позиции России, в мае ОПЕК+ будет добывать на 1,6 млн баррелей меньше, чем определено установленными ранее квотами. То есть, реальное сокращение от текущего уровня добычи будет никак не менее 1 млн баррелей. А это значит, что котировки нефти, еще две недели назад щупавшие на прочность отметку $70, вполне могут уйти чуть выше $90 в самое ближайшее время. Более отдаленная судьба «черного золота» во многом будет зависеть от состояния мировой экономики, которой многие аналитики пророчат уход в рецессию во втором полугодии вслед за экономикой США.

Аналитики Росбанка отмечают наличие и другой поддержки акций отечественной нефтянки: косвенные признаки указывают, по их словам, на продолжение сокращения спрэда российской нефти Urals к эталонному сорту Brent — до $23—24 долларов за баррель.

«Это существенное улучшение картины в сравнении с $28-30/барр. в январе—феврале», — констатируют они.

Но именно этот фактор стал сегодня одной из причин сильного снижения рубля — российская валюта обновила минимум с начала года, в паре с долларом уходя почти к отметке 79. Трейдеры опасаются, что рост нефтегазовых доходов бюджета вызовет снижение юаневых интервенций Минфина в поддержку рубля уже на следующей неделе. Кроме того, из-за традиционного во втором квартале роста импорта и повышения спроса на валюту со стороны населения для заграничных поездок на курорты может начать сужаться профицит торгового баланса России.

Пока сильное сопротивление по паре доллар-рубль лежит на психологически важной отметке 80. Технически рубль выглядит перепроданным.

Ослабление рубля обычно позитивно сказывается на котировках акций экспортеров, прежде всего — черных металлургов. Но сегодня они выглядели слабее рынка, что неудивительно: основная торговля шла в нефтяном секторе.

Третий день продолжалась коррекция в сильно перекупленных акциях Сбера (-0,65%). Часть спекулянтов просто продавала Сбер, чтобы высвободить деньги для покупки нефтянки. Но глубоко падать он не хочет и вряд ли будет. Скорее всего, какое-то время бумага проведет в боковике, после чего вероятна еще одна волна роста.

На 9% взлетели акции ВТБ — в ожидании завтрашней отчетности за прошлый год. Во многом росту способствовало закрытие коротких позиций спекулянтами, очень любящими шортить эту бумагу. Завтрашние данные могут сильно разочаровать оптимистов.

Настоящий, как говорят трейдеры, «расколбас» наблюдается в золоте. Сегодня в ходе азиатских торгов его котировки падали на 0,9% на росте Индекса доллара. Но постепенно пришло понимание, что подорожание нефти неизбежно вызовет инфляцию, и часть капитала уже начала искать от нее убежище в «вечной ценности». В результате к закрытию российских торгов золото уже прибавляло те же 0,9%, торгуясь в 10 долларах ниже стратегически важной отметки $2000 за тройскую унцию.

Котировки российских золотодобывающих компаний довольно слабо откликнулись на динамику своей основной продукции: «Полюс» подорожал почти на 2%, а росший в течение дня «Полиметалл» в самом конце торгов упал до уровня пятничного закрытия. Некоторые аналитики считают эти бумаги недооцененными в свете сегодняшних цен на золото.

В целом же Индекс Мосбиржи прибавил чуть более процента, уйдя в зону сопротивления 2470—2500 пунктов. Большинство аналитиков прогнозирует, что при продолжении поддержки российских акций со стороны нефти отметка 2500 будет пройдена. Многие ждут, что совсем скоро локомотивом подъема Индекса Мосбиржи вновь станут акции Сбера.