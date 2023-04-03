«ЧИПОЛЛИНО» возвращается на главную сцену страны

Этот яркий, азартный, по-настоящему красивый и увлекательный спектакль, поставленный по всемирно известной сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино», предназначен для семейного просмотра. Изобретательная хореография и режиссура, великолепные декорации и костюмы доставят удовольствие зрителям всех возрастов. И, конечно же, убедительная победа добра и справедливости в лице симпатичных героев балета настраивает на позитив и дарит отличное настроение детям и взрослым.

Балет-сказка в 2-х действиях

Либретто Г.Рыхлова в редакции Г. Майорова

Хореограф-постановщик - Г. Майоров

Художник-постановщик - В. Левенталь

Художник возобновления декораций – О. Медведева

Художник возобновления костюмов – С. Лехт