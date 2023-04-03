Дешевого газа Европе не видать

Фьючерсы на природный газ в США находятся возле отметки 2,1 доллара за баррель — самого низкого уровня с сентября 2020 года. Стоимость «голубого топлива» падает под давлением постоянно слабого спроса из-за температуры выше нормы и достаточных газа запасов в США.

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По данным EIA, на 24 марта запасы в подземных хранилищах составили 1,853 трлн кубических футов, что на 442 млрд куб. футов больше, чем в прошлом году, и на 321 млрд куб. футов выше пятилетнего среднего показателя (1,532 трлн куб. футов). Между тем, поставки природного газа на экспортные заводы по производству СПГ достигли рекордно высокого уровня после возобновления работы завода Freeport LNG в Техасе.

В Европе ситуация другая. Биржевая цена майского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах впервые за две недели превысила 45,56 евро за 1 МВт·ч (или 530 долларов за 1000 кубометров). Это произошло из-за похолодания и роста спроса на электростанциях. По прогнозам, в Германии в начале апреля ожидается необычно низкая температура и снег.

Электростанции, ранее перешедшие на нефть и уголь из-за высоких цен на газ, вновь вернулись к голубому топливу. Использованию газа в качестве основного источника энергии способствовало как снижение котировок, так и повышение платы за выбросы СО2 в Европе.

У игроков рынка, кроме того, есть опасения в отношении перебоев в поставках СПГ из России: ЕС работает над тем, чтобы позволить европейским странам блокировать импорт газа из РФ без необходимости вводить новые санкции. В 2022 году наша страна экспортировала в Европу около 17 млн тонн СПГ — примерно на 20% больше, чем годом ранее.

Снижение цен порождает спрос, а спрос — повышение цен

Цены на газ в Европе на базисе TTF в прошедший период подросли до 545 долл. за 1000 кубометров, что отчасти связано с валютным фактором, а отчасти с растущим после снижения цен спросом, соглашается аналитик товарных рынков компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Запасы газа в европейских ПХГ по состоянию на 1 апреля подросли до 55,65%. Приток СПГ в Северо-Западную Европу приближается к рекордным уровням, несмотря на забастовки во Франции.

В марте прибыло 89 судов, что чуть меньше рекордных поставок в декабре (90 судов), отмечает эксперт. Достижение целевого уровня заполнения ПХГ в 90% ожидается примерно в конце августа. Еврокомиссар по вопросам энергетики Марош Шефкович предположил, что совместная платформа для закупки газа будет запущена в начале мая 2023 года.

В США стоимость газа в Henry Hub (фьючерсы на CME) в прошедший период подросла до 2,216 долл./mmbtu (79,3 долл. за 1000 кубометров), так как запасы газа начали сокращаться в связи с растущим экспортом. При этом общий уровень запасов остается высоким. Запасы природного газа в американских ПХГ, по данным Минэнерго США, по состоянию на 24 марта оставались на 31,1% выше уровня прошлого года и на 21,0% выше среднего уровня за последние пять лет. Экспорт СПГ достиг рекордно высокого уровня — почти 14,25 млрд кубических футов в сутки. Freeport LNG сообщила, что снова работает на полную мощность.

Стоимость природного газа в Азии на базисе JKM понизилась до 12,7 долл./mmBTU, или до 455 долл. за 1000 кубометров, отражая рост предложения грузов СПГ. Сообщается, что Индия рассматривает возможность создания и строительства стратегических хранилищ для СПГ для смягчения последствий дефицита поставок. Генеральный директор Inpex заявил, что Австралия рискует подорвать глобальную безопасность из-за решения «тихо прекратить» торговлю газом за счет ограничения экспорта СПГ, вынуждая покупателей переключаться на уголь или покупать газ в России, Китае и Иране.

«Приближение весны неминуемо снижает потребление газа на отопление, а высокий уровень накопленных запасов снижает потребность в их пополнении. Однако, снижение цен уже начало приводить к сокращению предложения и росту спроса, что поддержит рынок в среднесрочной перспективе», — считает Лукичева.

Цены как следствие сообщающихся сосудов

Новую неделю, месяц и квартал цена газа в Европе начала с повышения, наметившегося в конце марта, подтверждает аналитик TeleTrade Владимир Ковалёв. 3 апреля котировки растут с рубежей 520 долл. за 1000 куб.м до выше чем 540 долл.

Этому способствуют несколько обстоятельств. Упавшая ранее в марте до двухлетних, докризисных уровней 420 долл. цена сделала вновь выгодным использование газа в ряде производств в противовес иным видам топлива. Повышающийся спрос в Азии — прежде всего в открывающемся после ковидных мер Китае — делает топливо дороже.

Но главным текущим событием стало неожиданное принятое 2 апреля решение стран ОПЕК+ и России дополнительно сократить добычу нефти в общей сложности на 1,65 млн барр. в сутки с мая до конца 2023 года, указывает эксперт. Это сразу вздернуло нефтяные цены с уровней закрытия марта ниже 80 долл. за баррель Brent к рубежам 84—85 долл. в понедельник. Соответственно, по принципу «сообщающихся сосудов», увеличивается и стоимость газа как альтернативного ресурса.

На среднесрочную перспективу нескольких месяцев есть вероятность продолжения ралли на рынке газа, исходя из указанных наметившихся факторов, полагает аналитик. Кроме того, существуют опасения по поводу снижения поставок из России весной—осенью и возможной засухи летом. Отраслевые аналитики Goldman Sachs Group Inc. и SEB AB предупреждают, что цена может вырасти вдвое к окончанию сезона закачки газа в хранилища. Рынок, впрочем, пока не отыгрывает подобного рода опасения. Заполненность ПХГ на 29 марта составляет 56%. Это максимальный уровень для данного периода более чем за 10 лет. Такие обстоятельства пока не позволяют цене газа расти адекватно нефти.

На текущей неделе важными факторами могут стать заседание ОПЕК в понедельник, данные по запасам нефти в США в среду, индексы деловой активности в Китае в четверг, отчёт по рынку труда в США в пятницу. Вероятный на неделю диапазон цены нефти, считает Владимир Ковалёв, составляет 480—580 долл. за 1000 куб. м.

