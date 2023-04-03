Этапы и особенности квартирного переезда

Если они велики, а организация данного мероприятия подготовлена недостаточно тщательно и без учета всех тонкостей и особенностей, то результат зачастую оказывается разочаровывающим. Если при небольшом переезде можно обойтись помощью друзей и своим транспортом, то при больших масштабах лучше воспользоваться услугами специализированной фирмы, располагающей квалифицированными сотрудниками и специальной техникой, такой как www.pereezdy-spb.ru.

Выбор мувинговой фирмы

Сервис, предоставляемый специализированными мувинговыми фирмами, включает в себя услуги по организации квартирного, дачного, офисного переезда. Помимо того, они оказывают дополнительные услуги, в число которых входят страхование перевозимого груза, продажа упаковочной тары и др. От профессионального уровня работников мувинговой фирмы непосредственно зависят сохранность имущества при его перевозке, а также время выполнения заказа. Во избежание ошибок при подборе исполнителя надо учитывать следующие критерии:

наличие лицензии;

стаж работы фирмы на рынке мувинговых услуг;

материально-техническая база (автомобильный парк, наличие спецоборудования);

перечень оказываемых услуг;

квалификация сотрудников;

стоимость предоставления услуг;

отзывы заказчиков.

Порядок переезда

Один из главных аргументов в пользу выбора мувинговой фирмы заключается в оказании услуги оценки стоимости выполняемых ею работ. Данная процедура проводится после подачи заявки заказчиком. Она требуется для определения размера бюджета, необходимого для осуществления переезда. При оценке во внимание принимаются:

число, тип (мебель, бытовая техника и т. п.) и характеристики (крупногабаритные, небольшие, хрупкие, прочные и т. д.) вещей;

сложность и длина маршрута следования;

этаж, на который необходимо поднять вещи (что особенно важно при отсутствии возможности воспользоваться лифтом).

Поскольку обязательное условие для осуществления переезда заключается в использовании автомашин и грузчиков, в ходе оценки определяют число и тип автотранспортных средств, а также число задействованных в работах грузчиков.

После согласования работ между заказчиком и исполнителем и оценки их стоимости выполняется подготовка к переезду, которая состоит из следующих этапов:

разборка крупногабаритной мебели;

упаковка разобранной мебели и других вещей;

маркировка перевозимых вещей;

погрузка вещей и коробок в автомобиль.

После прибытия автомобиля с перевозимыми вещами на новое место грузчики поднимают их в квартиру, владелец которой принимает решение об их дальнейшем использовании.