Фестиваль Островского в Малом театре

С 11 по 16 апреля пройдёт XIII Международный театральный фестиваль «Островский в Доме Островского». Театры из разных городов России и ближнего зарубежья представят свои спектакли по пьесам Александра Николаевича Островского на сцене Малого театра. География участников обширная – от Минска и Санкт-Петербурга до Сургута и Барнаула.

В этом году фестиваль особый. Во-первых, он приурочен к 200-летию драматурга, который весь театральный мир будет отмечать 12 апреля. Во-вторых, фестивалю исполняется 30 лет (первый проводился в 1993 году). И наконец, спектакли участников будут идти сразу на трех сценах Малого: на московских – Исторической и Сцене на Ордынке, а также в филиале театра в Западной Сибири, городе Когалыме.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин:

«Островский – настоящее сокровище русской культуры, не зря его называют русским Шекспиром – таково значение его драматургии для русского театра. В его пьесах есть все: любовь, ненависть, юмор – все человеческие слабости и благородные порывы. Да, есть кое-какие различия восприятия его пьес, скажем, 50 лет назад, 30 и сейчас, но самое главное неизменно – его удивительно красивый русский язык и тот национальный дух, который присутствует во всех пьесах».

Всего для участия в фестивале этого года было подано 78 заявок, оргкомитет отобрал лучшие постановки. В афишу XIII Международного театрального фестиваля «Островский в Доме Островского» вошли 19 спектаклей – 14 пройдут в Москве и ещё 5 в Когалыме.

Историческая сцена

1. «Бесприданница» – Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета

2. «Бесприданница» – Алтайский краевой театр драмы им. В.М.Шукшина (г. Барнаул)

3. «Как Миша Бальзаминов за счастьем ходил» – Калужский областной драматический театр

4. «Горячее сердце» – Национальный академический театр имени Янки Купалы (г. Минск, Беларусь)

5. «Волки и овцы» – Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С.Щепкина

6. «Женитьба Бальзаминова» – Государственный академический Малый театр

Сцена на Ордынке

1. «Свои люди – сочтемся» – Академический русский театр драмы им. Г. Константинова (г. Йошкар-Ола)

2. «Снегурочка» – Кинешемский драматический театр имени А.Н. Островского

3. «Поздняя любовь» – Ирбитский драматический театр им. А.Н.Островского

4. «Гроза» – Новый Художественный театр (г. Челябинск)

5. «Шутники» – Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта» драматический театр им. М. Горького (г. Кудымкар)

6. «Лес» – Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева

7. «Доходное место» – Тверской областной академический театр драмы

Малая сцена на Ордынке

1. «Гроза – среда обитания» – Центр творческих проектов «Инклюзион» (Москва)

Сцена в Когалыме

1. «Гроза» – Сургутский музыкально-драматический театр

2. «На бойком месте» – Тоболький драматический театр имени П.П. Ершова

3. «Пароход «ОСТРОВСКИЙ» – Городской драматический театр (г. Нижневартовск)

4. «Бешеные деньги» – Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан (г. Уфа)

5. «Гроза» – Няганский театр юного зрителя