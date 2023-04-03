Финский холдинг UPM продал все российские активы компании Gungnir Wooden Products Trading

Финский лесопромышленный холдинг UPM сообщил, что продал все свои российские предприятия, в том числе Чудовский фанерный комбинат, компании Gungnir Wooden Products Trading.

«UPM завершила вывод своего бизнеса из России, продав все свои российские предприятия, включая Чудовский фанерный завод, компании Gungnir Wooden Products Trading», — говорится в пресс-релизе холдинга. Уточняется, что стороны договорились не разглашать детали сделки.

UPM объявила о прекращении поставок в РФ и о приостановке закупок древесины из России в марте прошлого года; тогда же была остановлена работа Чудовского фанерного комбината в Новгородской области.

Холдинг UPM производит бумагу, волокна, а также биотопливо. В России финскому холдингу принадлежали ООО «ЮПМ Кюммене», которое занимается торговлей бумагой и самоклеящимися материалами, и ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово». Выручка ООО «ЮПМ Кюммене» в 2021 году составила 18,4 млрд руб., выручка «ЮПМ-Кюммене Чудово», которое управляет заводом под Новгородом, по итогам того же года — 8,2 млрд.

В январе сообщалось, что UPM продала активы в России АО «Астранаут Рус Холдинг ОЮ» — структуре, входящей в холдинг.