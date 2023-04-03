Европа запустила новый эталон для контроля над ценами на сжиженный газ

Агентство по взаимодействию регуляторов в области энергетики (ACER) запустило 31 марта новый ценовой эталон, показывающий, что сжиженный газ (СПГ) торгуется с дисконтом в 9,57 евро за МВт-час (100,5 евро за тысячу кубов) к цене главного европейского газового фьючерса на хабе TTF на поставку газа в следующем месяце.
Эталон введен для обеспечения большей прозрачности процесса ценообразования и для того, чтобы защитить газовый рынок от ценовых качелей, какие совсем истерзали его в прошлом году. В прошлом году на газовом рынке Европы произошло крупные перемены. Евросоюз отказался от российского трубного газа и заменил его, в основном, сжиженным.
Механизм ценообразования СПГ, разработанный ACER, состоит из средневзвешенной цены ежедневных сделок на спотовом рынке СПГ. В ее основе совершенные или заявленные сделки по доставке газа в ЕС. Европейское агентство каждый день публикует цены на СПГ для северо-запада Европы и юга континента, а с 8 марта к ним прибавилась еще и единая цена на СПГ для всего Евросоюза. В пятницу, последний день марта, она, например, составила 38,27 евро за МВт-час.
Сеть бирж и клиринговых палат Intercontinental Exchange Inc. начала предлагать европейские фьючерсы на СПГ 5 декабря отдельно для северо-западной и юго-западной Европы. Контракты базируются на цене, определенной специалистами ценового агентства Spark Commodities. Свои цены на СПГ для Европы также публикует американское информационное ценовое агентство S&P Global Commodity Insights.