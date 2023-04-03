Европа запустила новый эталон для контроля над ценами на сжиженный газ

Агентство по взаимодействию регуляторов в области энергетики (ACER) запустило 31 марта новый ценовой эталон, показывающий, что сжиженный газ (СПГ) торгуется с дисконтом в 9,57 евро за МВт-час (100,5 евро за тысячу кубов) к цене главного европейского газового фьючерса на хабе TTF на поставку газа в следующем месяце.

Эталон введен для обеспечения большей прозрачности процесса ценообразования и для того, чтобы защитить газовый рынок от ценовых качелей, какие совсем истерзали его в прошлом году. В прошлом году на газовом рынке Европы произошло крупные перемены. Евросоюз отказался от российского трубного газа и заменил его, в основном, сжиженным.