Европе напомнили о «китайской газовой угрозе»

На прошлой неделе европейские газовые фьючерсы TTF с поставкой в мае торговались в районе 43 евро (47 долларов) за МВт-час (452 евро за тысячу кубов). Напомним, в начале отопительного сезона осенью 2022 года они стоили втрое дороже и составляли 130 евро за МВт-час, а в августе прошлого года – 320 евро. Теплая зима и низкий спрос на сжиженный газ (СПГ) в Азии помогли Европе в прошлом году наполнить подземные газовые хранилища (ПГХ) перед началом отопительного сезона под завязку и войти в весну в этом году с близкими к рекордным запасами газа в ПГХ.
Несмотря на это аналитики предупреждают, что энергетический кризис на континенте не закончился. В прошлом году китайские компании вели себя на спотовом газовом рынке, на удивление, тихо и были почти незаметны. Спрос на СПГ в Китае из-за борьбы с пандемией и локдаунов снизился, по оценкам Wood Mackenzie, почти на 20%, из-за чего китайские компании даже продавали излишки газа европейцам.
Сейчас китайская экономика быстро восстанавливается, а вместе с ней восстанавливается и спрос на «голубое топливо», что неминуемо приведет к обострению конкуренции за газ между Азией и Европой.
Следующая зима, считает большинство аналитиков и экономистов, может оказаться для Европы тяжелее зимы 2022-23 годов. Сейчас, например, как пишут в аналитической записке экономисты шведского банка SEB для своих клиентов, цены на газ в Европе могут показаться недостаточно высокими и привлекательными для трейдеров, чтобы, как прошлой зимой, перенаправлять корабли в Европу. Вероятно, для сохранения пониженного спроса на СПГ в 2023 году, высокого импорта и наполненных до отказа хранилищ нужны цены на уровне 60-75 евро за МВт-час.
«Для того, чтобы сохранить поток СПГ на континент европейцам придется платить не меньше, чем платят за газ в Азии»,- поясняют авторы записки.
В SEB полагают, что цены на газ в первой половине апреля поднимутся и достигнут во втором квартале в среднем 60 евро за МВт-час, а в третьем и четвертом кварталах – соответственно 70 и 75 евро за МВт-час.
В Азии спотовые цены на СПГ, сообщает Reuters, упали на прошлой неделе до почти двухлетнего минимума. Так, в восточной Азии фьючерсы с поставкой газа в апреле упали в конце марта до 12,72 долларов за миллион британских термических единиц (МБТЕ) (363 доллара за тысячу кубов). С другой стороны, цена в Европе в пересчете на МБТЕ поднялась на прошлой неделе до 13,47 долларов. Т.е. цена газа в Европе все еще выше азиатской, хотя и совсем ненамного. Между тем, спрос на СПГ в Азии ожидается намного выше нынешнего благодаря Китаю
«Одна из угроз восстановления китайской экономики до ее нормального состояния заключается в том влиянии, которое этот процесс может оказать на европейский импорт газа»,- говорится в исследовании восстановления китайской экономики WoodMac.
Сейчас европейский импорт газа находится в относительной безопасности, потому что энергетический кризис, как объясняет вице-президент WoodMac Массимо Ди Одоардо, еще не закончился, а цены на газ остаются волатильными. И хотя повторения прошлогоднего хаоса экономисты этой осенью и зимой не ждут, проблемы в конце года будут и будут, судя по всему, пишет OilPrice, немаленькие.