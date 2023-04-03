Европе напомнили о «китайской газовой угрозе»

На прошлой неделе европейские газовые фьючерсы TTF с поставкой в мае торговались в районе 43 евро (47 долларов) за МВт-час (452 евро за тысячу кубов). Напомним, в начале отопительного сезона осенью 2022 года они стоили втрое дороже и составляли 130 евро за МВт-час, а в августе прошлого года – 320 евро. Теплая зима и низкий спрос на сжиженный газ (СПГ) в Азии помогли Европе в прошлом году наполнить подземные газовые хранилища (ПГХ) перед началом отопительного сезона под завязку и войти в весну в этом году с близкими к рекордным запасами газа в ПГХ.

Несмотря на это аналитики предупреждают, что энергетический кризис на континенте не закончился. В прошлом году китайские компании вели себя на спотовом газовом рынке, на удивление, тихо и были почти незаметны. Спрос на СПГ в Китае из-за борьбы с пандемией и локдаунов снизился, по оценкам Wood Mackenzie, почти на 20%, из-за чего китайские компании даже продавали излишки газа европейцам.