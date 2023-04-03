«Главное, чтобы их принимали»: Силуанов предупредил о зарплатах в цифровых рублях

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что цифровой рубль хорош тем, что его можно легко проследить, а это особенно важно для бюджетных расходов. В беседе с финансовым блогером Ксенией Падериной он также признался, что был бы не против «поучаствовал в таких экспериментах» и получать зарплату в цифровых рублях.

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«Цифровой рубль – это дело будущего. Его эмитирует и все расчеты проводит Центробанк… Его можно хорошо проследить: где деньги, куда они пошли, особенно для бюджетных расходов… Цифровая валюта развивается во всем мире и многие страны начинают уже эмитировать свои цифровые денежные единицы. Нам это важно с точки зрения торговли. Потому что мы с долларом уже не работаем, с евро не работаем, работаем с валютами дружественных стран, но еще будет лучше, если будем работать с цифровой валютой стран, у которых есть связи с нашим Центробанком», — сообщил Силуанов.

Глава Минфина уточнил, что менять цифровые рубли на обычные будут коммерческие банки. При этом он отметил, что и сам был бы не против получать зарплату в цифровых рублях.

«Я бы с удовольствием поучаствовал в таких экспериментах. Главное, чтобы их [цифровые рубли] принимали. Чтобы быстро обменять на обычные рубли», — добавил министр.

