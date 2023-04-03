Госдума предложит ввести уголовную ответственность за сотрудничество с МУС на территории России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке изменений в законодательство, запрещающих деятельность Международного уголовного суда (МУС) на территории РФ.

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Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«По итогам совещания Вячеслав Володин сообщил, что "профильные комитеты ГД готовят поправки в Федеральный закон "О безопасности", которые запретят на нашей территории деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан. Также речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению их решений и сотрудничества с ними», — говорится в сообщении.

Президента РФ предлагается наделить полномочиями «по защите граждан России в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству».

Спикер Госдумы указал на необходимость предусмотреть уголовную ответственность за такие действия. «С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы», — сообщает пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что в совещании приняли участие заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев председатель комитета по обороне Андрей Картаполов.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге 17 марта выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявив их ответственными за «незаконную депортацию» детей с территорий, где ведутся боевые действия, в Россию. В Кремле сообщили, что президент не принимает решение «близко к сердцу», а Следственный комитет РФ завел дело против судей и прокурора МУС Карима Хана.