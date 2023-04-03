Консорциум «Трансмашхолдинга» поставит в Индию 120 пассажирских поездов на $1,7 млрд

Российско-индийский консорциум «Трансмашхолдинга» (ТМХ) выиграл тендер на производство и поставку 120 пассажирских электропоездов, или 1920 вагонов, в Индию.

Членами консорциума являются структуры ТМХ — «Метровагонмаш» и «Локомотивные электронные системы» — c долями 70% и 5% соответственно; еще 25% принадлежат индийскому госпредприятию Rail Vikas Nigam (RVNL) , пишут «Ведомости». Издание ознакомилось с официальным уведомлением о победе консорциума, направленным ему компанией Indian Railways (IR, «Индийские железные дороги»), 1 апреля.

В соответствии с условиями контракта, производство будет налажено в Индии на заводах Indian Railways в Латуре и Ченнаи (Мадрасе), предполагается модернизация их производственных мощностей и депо. Кроме того, победитель тендера получит контракт на техобслуживание подвижного состава в течение 35 лет.

Сумма сделки — $1,7 млрд. Отмечается, что это крупнейший зарубежный заказ в российском железнодорожном машиностроении.

Российско-индийский консорциум смог обойти конкурентов благодаря тому, что предложил самую низкую цену в 1,2 млрд рупий ($14,5 млн) за один поезд. Индийкие Bharat Heavy Electricals (BHEL) и Titagarh Wagons выставили вторую самую низкую базовую цену в 1,4 млрд рупий ($16,9 млн), а немецко-индийский концерн Siemens и Bharat Earth Movers (BEML) запросил 1,45 млрд рупий ($17,6 млн) за состав. Поезда французской Alstom и швейцарско-индийского консорциума Stadler-Medha оказались еще дороже.

Первый прототип электропоезда IR должен получить в течение двух лет. Максимальный срок исполнения контракта составляет 82 месяца.

По мнению управляющего партнера отраслевого агентства Rollingstock Agency Александра Поликарпова, контракт станет «мощным драйвером» для выхода на индийский рынок других российских поставщиков поездов и компонентной базы.