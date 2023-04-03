Куда сходить в апреле: гид по событиям в Москве, Санкт-Петербурге и других городах

ВЫСТАВКИ

Отправиться в Далекую Галактику

Подарок всем, для кого Люк Скайуокер, Хан Соло и Принцесса Лея – не просто имена, а целая вселенная. Накануне Дня звездных войн, 28 апреля, в павильоне №21 на ВДНХ (Пр-т Мира, 119, стр. 21) откроется выставка-косплей «В далекой-далекой Галактике». Этот масштабный проект перенесет зрителей в мир самой известной космической саги. Больше двухсот экспонатов в 16 тематических зонах – галерея костюмов, техника, аниматронные представители инопланетных рас, в общем, все, от чего сердце поклонника «Звездных войн» запоет. А еще можно будет посидеть за штурвалом звездолета и купить на память сувениры.

Узнать все о советской моде

После революции Москва стала настоящей фэшн-столицей, где создавали актуальные образы для советских людей. О становлении и развитии советской моды рассказывает масштабный проект в Музее Москвы (Зубовский б-р, 2). «Дом моделей» собрал эскизы и готовые наряды известных советских модельеров, в том числе Вячеслава Зайцева, Татьяны Осмеркиной, Светланы Качаравы, Галины Гагариной, Натальи Орской и других. А также ткани, выкройки и модные журналы, фотографии с показов и хронику разных лет. Выставка открыта до 18 июня.

Послушать хрустальный звон

«Гимн стеклу» звучит в Музее хрусталя им. Мальцовых (г. Гусь-Хрустальный, ул. Калинина, 2А). В филиале Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка к сорокалетию музея. Она рассказывает о том, как появился Гусевской промысел и хрустальный завод, и знакомит с образцами художественного стекла, которые созданы на производстве. Эта выставка – возможность увидеть предметы, которые редко покидают фондохранилище. В экспозиции – больше двухсот образцов Гусевского хрустального завода: от дореволюционных до предметов массового производства советской эпохи, включая цветные изделия из редкоземельного стекла, свинцовый хрусталь, а также авторские произведения.

Подняться на крышу Artplay

Центр дизайна Artplay (ул. Нижняя Сыромятническая, 10) и проект «Москва глазами инженера» запускают экскурсию, посвященную первому креативному кластеру столицы‎. Экскурсия станет погружением не только в архитектуру, но и уличное искусство с реальными и виртуальными объектами от известных художников в пространстве музея под открытым небом, где их можно будет не только увидеть, но и услышать в формате городских сказок. Участники экскурсии проследят историю Artplay от зарождения производства в XIX веке до ревитализации промышленной территории в наши дни, прогуляются по галереям, связывающим корпуса, увидят сохранившееся заводское наследие, воспользуются уникальной навигационной системой и даже спустятся в бомбоубежище. Завершением экскурсии станет подъем на крышу с невероятной панорамой Москвы.

Остаться наедине с собой

В арт-пространстве BURO ALL GALLERY (Б. Саввинский пер., 12/5) до 2 июня можно увидеть тотальную инсталляцию Дарьи Неретиной «Скрытые фигуры». Старые и новые работы художница объединила и создала из них оазис, где каждый посетитель сможет оказаться наедине с самим собой. Это время для размышления о хрупкости жизни и бесконечное формирование воспоминаний через вещи, арт-объекты и ощущения.

Познакомиться с петербургским структурализмом

В галерее ARTinvestment.RU «21-й век» (Гороховский пер., 7) открылась большая выставка «Петербургский структурализм». В экспозиции – произведения 11 авторов, объединенных методом пластического раскрытия реальности. Это работы Сергея Борисова, Елены Бочаровой, Натальи Земляной, Сергея Касьянова, Александра Кондратьева, Людмилы Куценко, Александра Позина, Веры Соколовой-Зайцевой, Владимира Харина, Вячеслава Хомутова, Валерия Шабловского. Восприняв подход авангардистов – Малевича, Филонова, Петрова-Водкина – в поиске образов города, направление получило развитие затем на рубеже 1970-1980-х годов и преобразилось в постсоветское время, когда искусство в целом избавилось от идеологических штампов.

Увидеть работы российских дизайнеров

Почти 70 экспонатов из 15 городов собраны на выставке участников шорт-листа Всероссийского конкурса предметного дизайна «Придумано и сделано в России» в Музее Новый Иерусалим (Московская обл., г. Истра, Ново-Иерусалимская наб., 1). До 9 июля здесь будут представлены мебель, предметы интерьера, посуда, текстиль, керамика, объекты студийного дизайна, работы fine craft. Есть и любимчики публики, в том числе работа, которую выбирали чаще всего на народном голосовании. Это подвесной структурный канделябр LOUISE20 от дизайн-студии из Владивостока LPTV Design.

Соединить науку и искусство

В Еврейском музее и Центре толерантности (ул. Образцова, 11, стр.1А) о науке и искусстве будут говорить «На языке правил и исключений». Так называется совместная выставка с Политехническим музеем, которая охватывает период от эпохи Возрождения до наших дней. В экспозиции много интерактивных зон: например, в «Астрономии» можно прогуляться среди созвездий и посмотреть на работы Ростана Тавасиева, в разделе «Физика» об иных измерениях говорят на языке Малевича, а в комнате Эймса посетители погрузятся в трехмерную оптическую иллюзию. Выставка откроется 4 апреля.

Посмотреть и купить русских дизайнеров

Около 150 дизайнеров и брендов из Москвы и других городов России представят свои коллекции на маркетах Московской недели моды, которые пройдут с 28 по 30 апреля в Москве в 4 крупных московских торговых центрах: ТРК «Европолис» (Ростокино), ТЦ «Метрополис», ТРЦ «Океания» и ТРЦ «Павелецкая Плаза». С 28 по 30 апреля на маркетах можно приобрести товары брендов женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров. Маркет также будет иметь свою онлайн-площадку. Некоторые дизайнеры-участники разместят свою продукцию на платформе «Сделано в Москве»

МУЗЫКА

Спеть с «Фабрикой звезд»

«Круто, ты попал на ТВ» - эту песню участники «Фабрики звезд» пели в каждом сезоне шоу, а миллионы телезрителей подпевали им у себя дома. Гимн «Фабрики звезд» снова прозвучит 22 апреля на гала-концерте к 20-летию знаменитого телешоу в “МТС Live Холл” (Шоссе Энтузиастов, 5, стр.2). На сцену выйдут Юлия Савичева, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Доминик Джокер, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, группа «Тутси», Юля Михальчик, Михаил Гребенщиков - всего два десятка участников разных сезонов. Они споют те самые «фабричные» хиты, которые на один вечер вернут поклонников в атмосферу отчетного концерта одного из самых популярных телешоу на отечественном ТВ. Ведущая – Яна Чурикова.