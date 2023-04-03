Ансамбль, исполняющий христианские песни старого и нового времени, давно зарекомендовал себя как яркий и ни на что не похожий коллектив - не меняя вокальный материал, а лишь обрамляя его инструментальной акустической музыкой, с поражающей искренностью передает глубокий смысл и чистоту произведений православных народов мира.

Название коллектива символично - во времена первых христиан изображение рыбы (по-гречески «ихтис») было знаком, по которому ученики Христа опознавали друг друга. О Христе нельзя было говорить вслух, но нарисованная на песке рыба говорила о самом главном.

Родившийся на гастролях в Сербии, но сформированный в России, ансамбль «Ихтис» стал одним из лидеров отечественного фолк-рока. Начиная с 2012 года коллектив активно гастролирует, посещая православные христианские общины от крайнего севера до Турции, записывает аудио-альбомы и участвует в таких полномасштабных мероприятиях, как 1025-летие Крещения Руси на Красной Площади, юбилей радио «Вера» в Крокус Сити Холле.

Ихтис постоянный участник фестивалей и концертов, посвященных традиционной культуре страны и ее религиозным связям. Благодаря ансамблю, гимн «Вера Наша» стал песней-символом и исполняется сейчас многими хорами и музыкальными коллективами по всей России и за рубежом.

Концерт, который пройдёт 21 апреля в Vegas City Hall, будет посвящен выходу нового альбома ансамбля под названием «МужскIя пъсни». Программа концерта, также, как и программа самого альбома, будет составлена из народных песен России, Балкан и Кавказа в оригинальной аранжировке. Следуя традициям предков, музыканты продолжают развивать отечественное наследие и напитывают его новыми красками и смыслами, сообразуясь с сегодняшним днём.