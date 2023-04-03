ОПЕК-минус

Решение о существенном сокращении с мая и до конца декабря производства сырой нефти несколькими из членов ОПЕК — Саудовской Аравией (минус 500 тыс. баррелей в сутки), Алжиром (48 тыс. б/с), Ираком (211 тыс.), Кувейтом (128 тыс.), Объединенными арабскими эмиратами (144 тыс.) — а также двумя участниками ОПЕК+: Казахстаном (78 тыс. б/с) и Оманом (40 тыс.) оказалось неожиданным.

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Еще два месяца назад (в начале февраля) участники венского заседания мониторингового комитета ОПЕК+ не смогли договориться об очередном уменьшении добычных квот. Хотя тенденция падения мировых цен на нефть уже была налицо. Продлили только соглашение о сокращении квот от 5 октября прошлого года (на 2 млн баррелей в сутки до конца этого года).

Министры нефти стран ОПЕК высказывались тогда в том смысле, что и на апрельском заседании мониторингового комитета ОПЕК+ квоты вряд ли будут дополнительно снижены. Более кардинальные решения, если в них возникнет необходимость, отложили на 4 июня, когда запланирована очередная министерская конференция стран-участников альянса.

Кстати, сейчас мониторинговый комитет ОПЕК+ и не принял никакого решения. Все было отдано на откуп отдельным странам. Они и принимали решения 2 апреля. Семь добывающих стран поддержали позицию России, направленную на добровольное снижение производства сырой нефти и объявленную еще в феврале.

Напомним, что с 1 марта было начато поэтапное сокращение добычи с февральских показателей в 9,9 млн баррелей в сутки до 9,4 млн. до начала апреля То есть на 500 тыс. баррелей. В марте вице-премьер Александр Новак заявил, что это решение будет действовать до 1 июля. 2 апреля он поддержал решение семи союзников по ограничению добычи нефти, уточнив, что уже достигнутый уровень в 9,4 млн б/с Россия сохранит до конца этого года.

В результате с мая по декабрь мировая добыча сократится на 1,65 млн баррелей в сутки. Отметим, что все страновые снижения оказались равными тем показателям, которые бы случились после возможного решения мониторингового комитета об общем сокращении добычи как в октябре прошлого года на 2 млн баррелей.

При этом аналитики рынка подчёркивают, что последняя сделка не станет «бумажной», каковой до сих пор считают договоренность в рамках всего ОПЕК+ от 5 октября 2020-го. Тогда реальное сокращение добычи, причем в сумме только 1 млн баррелей в сутки, предприняли Саудовская Аравия и ряд стран Персидского залива. Еще одного миллиона баррелей уже тогда на рынке просто не было. Прежде всего, за счет России. К ноябрю прошлого года у нас не дотягивали до объемов разрешённой квоты в 10,5 млн баррелей, а ограничивались 9,8-9,9 млн б/с.

Сейчас же все сокращения будут физическими. В итоге с рынка уйдет до 1% от всей мировой добычи. При этом страны-«сокращенцы», по мнению большинства экспертов, вряд ли уступят конкурентам даже часть своей доли глобального рынка. В подтверждение этого приводится тот, например, аргумент, что темпы добычи на шельфе Мексиканского залива в последнее время существенно сокращаются.

ОПЕК выходит из под опеки

Почему среди 23-х государств-участников альянса ОПЕК+, 13 из которых входят в собственно в ОПЕК, возник своего рода раскол? Во-первых, далеко не все страны могут физически снижать добычу. В результате применения к ним западных санкций у них и так и значительно ранее упала добыча. Например, у Ирана, Венесуэлы и Ливии. Во-вторых, за сокращение добычи могут и наказать. В первую очередь, конечно, США. Так, в октябре прошлого года американский президент Джо Байден объявил о принятии ряда ответных мер против Саудовской Аравии после решения о сокращении добычи. Прежде всего, был ограничен экспорт в эту страну вооружений и ряда высоких технологий в нефтегазовой сфере.

Однако позиции расширенного формата ОПЕК, в свою очередь, также усиливаются год от года. Сейчас ОПЕК+ обеспечивает 55% мировых поставок нефти и обладает 90% разведанных запасов. А с прошлого года ряд стран, прежде всего, Саудовская Аравия, постепенно заменяет в расчётах доллар, другими нефтяными валютами: юанями, рупиями и дирхамами ОАЭ.

Так что даже появление сейчас своего рода ОПЕК-минус в числе восьми стран, решивших сократить дополнительно и добровольно добычу сырой нефти, может еще усилить гибкость при принятии непопулярных для нетто-потребителей решений. Не случайно 3 апреля министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ официально одобрил решение восьми своих членов о существенном сокращении добычи.

Сокращение нефтяного экспорта Александр Новак в своем заявлении от 2 апреля объяснил следующим образом: «Сегодня мировой рынок нефти переживает период высокой волатильности и непредсказуемости из-за продолжающегося банковского кризиса в США и Европе, глобальной экономической неопределённости и непредсказуемых и недальновидных решений в энергетической политике. При этом предсказуемость на мировом нефтяном рынке является ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности».

Энергетическая безопасность — это ключевой момент для российского правительства. Поэтому 3 апреля в интервью «России 24» вице-премьер уточнил, что запасы нефти на 87 млн баррелей в сутки ниже среднего значения за пять лет. Но, добавил он, тем не менее «в последние месяцы … мы наблюдаем ... пока еще избыток нефти на рынке».

Апрельские новости из Вены, как и стоило ожидать, подтолкнули нефтяные цены вверх почти на 8% — под $85/баррель. Останется ли этот тренд в силе, пока не ясно. На ценовую ситуацию отрицательно влияют банковский кризис в США и частично в Европе, а также замедление общемировых темпов экономического роста (по прогнозу Всемирного банка, вплоть до 2% в этом году).

Однако к индивидуальным добровольным сокращениям в обозримом будущем могут примкнуть и другие страны. Наконец, в крайнем случае министерская конференция ОПЕК+ 4 июня может одобрить и более существенное уменьшение добычных квот. Напомним, что в мае 2020 года, в разгар пандемии, вызвавшей обрушение нефтяных цен, ОПЕК+ снизил квоты сразу на 9,7 млн баррелей в сутки.

При этом все страны-члены ОПЕК+ заинтересованы в том, чтобы повысить ценовой коридор с недавних $77-78, до $90-100 за баррель.

Потолок поплыл вверх

Что касается непосредственно России, то 3 апреля газета The Wall Street Journal сообщила о том, что трещину дал пресловутый нефтяной ценовой потолок. По данным издания, Минфин США вынужден был разрешить Японии, которая подписала в рамках G7 5 декабря прошлого года соглашение о введении в отношении российской нефти ограничительных мер в размере $60 за баррель, покупать сахалинскую нефть по более высоким ценам. По данным WSJ, в январе-феврале японские компании приобрели 758 тыс. тонн российской нефти по цене $70 за баррель. Речь не идет о Urals. Именно на этот сорт нефти и охотятся западные держатели потолка, а на Восток Россия продает ВСТО. Но можно считать, что лёд (вернее потолок) тронулся.

Не случайно 31 марта и Еврокомиссия решила, несмотря, на требования Польши и стран Балтии, не снижать ценовой потолок до обсуждаемых ранее $55.

Добавим также, что, по данным Reuters, в марте экспорт российского дизеля по сравнению с февралем подпрыгнул на 12%: до 4,5 млн б/с. Самым крупным покупателем — до 1,6 млн бар — стала Турция. Видимо, пока создается местный газовый хаб, дизельный уже заработал.