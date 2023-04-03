Решение ОПЕК потрясло нефтяные рынки

После сенсационной ночной новости о добровольном сокращении девятью членами ОПЕК добычи нефти в мае-декабре 2023 года более чем на миллион баррелей в сутки аналитики начали срочно пересматривать прогнозы по цене «черного золота». С учетом же уже начавшегося сокращения добычи нефти Россией на полмиллиона баррелей встряска для рынков оказалась не только крайне неожиданной, потому что в Эр-Рияде в последние месяцы неоднократно говорили о сохранении уровня добычи, но и очень мощной.

«В прошлом ОПЕК+ обладал очень значительными возможностями в ценообразовании,- подчеркнули аналитики Goldman Sachs Group Inc. Даан Стрюйвен и Каллум Брюс.- Сегодняшнее неожиданное снижение (добычи) соответствует новой доктрине (ОПЕК+) действовать превентивно, чтобы избежать существенных потерь в доле на рынках».