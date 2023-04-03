Решение ОПЕК потрясло нефтяные рынки

После сенсационной ночной новости о добровольном сокращении девятью членами ОПЕК добычи нефти в мае-декабре 2023 года более чем на миллион баррелей в сутки аналитики начали срочно пересматривать прогнозы по цене «черного золота». С учетом же уже начавшегося сокращения добычи нефти Россией на полмиллиона баррелей встряска для рынков оказалась не только крайне неожиданной, потому что в Эр-Рияде в последние месяцы неоднократно говорили о сохранении уровня добычи, но и очень мощной.
«В прошлом ОПЕК+ обладал очень значительными возможностями в ценообразовании,- подчеркнули аналитики Goldman Sachs Group Inc. Даан Стрюйвен и Каллум Брюс.- Сегодняшнее неожиданное снижение (добычи) соответствует новой доктрине (ОПЕК+) действовать превентивно, чтобы избежать существенных потерь в доле на рынках».
Эта особенность ОПЕК в сочетании с продлением Россией своего сокращения добычи на полмиллиона баррелей привела к тому, что аналитики банка подняли свой же прогноз по нефти марки Brent на декабрь 2023 года с прошлых 90 долларов за баррель до 95 и с 95 долларов до 100 на декабрь 2024 года.
На вероятность повышения цены барреля нефти, причем, к концу уже этого, а не следующего года указывают и экономисты ANZ Group Holdings Ltd. и Skandinaviska Enskilda Banken AB.
В отличие от прошлогоднего сокращения добычи ОПЕК+ (октябрь 2022 г. на 2 млн бар./д.) сейчас перспективы роста спроса на нефть выглядят очень даже неплохо благодаря сильному восстановлению китайской экономики
В Bank of America Corp. (BofA) считают, что любое неожиданное изменение добычи на 1 миллион баррелей в день может изменить цены на нефть на 20-25 долларов за баррель.
При этом, уверен глава отдела исследований сырья и деривативов BofA Франсиско Бланш, сокращение девятки ОПЕК говорит о том, что в картеле больше не боятся реакции американских сланцевиков, которые могут, как, скажем, пять лет назад, быстро и резко нарастить ее добычу.