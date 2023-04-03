Саудиты и ОПЕК нанесли мощный удар по США

Первое апрельское воскресенье выдалось на нефтяных рынках далеко не выходным днем. Министры энергетики членов ОПЕК явно не собирались отдыхать. Вместо этого они присоединились к российскому вице-премьеру Александру Новаку, заявившему о продлении до конца года сокращения добычи нефти на полмиллиона баррелей в сутки, и неожиданно сами объявили о сильном сокращении добычи нефти. Причем, сделали это в полном соответствии с законами жанра в ночь на понедельник.

Несмотря на не самое подходящее время рынки, естественно, немедленно отреагировали на сенсационные новости. Цены на нефть взлетели на 7%: фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в мае достигли 82 долларов за баррель, максимума с января 2023 года; а марки Brent с поставкой в июне – 86 долларов.

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Сокращения по добыче нефти 9 ведущих членов ОПЕК, причем, как подчеркивается, в заявлениях, сокращения добровольные, составят в общей сложности 1,15 млн бар./д. Они начинают действовать с 1 мая и тоже продлятся до конца года. Саудовская Аравия (КСА) объявила о добровольном снижении добычи нефти на 500 тыс. бар./д., Ирак – на 211 тыс. бар./д., Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – на 144 тыс. бар./д., Кувейт – на 128 тыс. бар./д., Казахстан – на 78 тыс. тыс. бар./д., Алжир – на 48 тыс. бар./д. и Оман – на 40 тыс. бар./д. При этом продолжает действовать и предыдущее сокращение ОПЕК+ - на 2 млн тыс. бар./д., принятое в октябре прошлого года.

Нефтепроизводители во главе с саудитами в очередной раз демонстративно пошли против своих главных еще в недавнем прошлом союзников – США. Реакция американского Совета национальной безопасности не заставила себя ждать. В Вашингтоне решение членов ОПЕК назвали «нецелесообразным в данной ситуации с учетом неопределенности на рынке», что на дипломатическом языке означает крайне негативную оценку.

ОПЕК, похоже, приняла новую доктрину и сейчас действует превентивно. Financial Times считают, что в Эр-Рияде очень недовольны решением американцев, которые на прошлой неделе публично заявили, что не будут торопиться покупать нефть для пополнения запасов Стратегического нефтяного резерва, существенно истощенных в ходе борьбы с инфляцией. При этом ранее Белый дом заверял саудитов, что в случае падения цен усилит закупки нефти для пополнения Резерва.

«Эр-Рияд проводит политику «Саудовская Аравия превыше всего»,- объясняет вызывающие действия КСА Хелима Крофт, возглавляющая отдел стратегии сырьевых рынков в RBC Capital Markets.- У них теперь новые друзья (Иран)».

Тем самым, крупнейшее арабское королевство на планете доводит до Вашингтона мысль, что мир вокруг уже не однополярный, а многополярный, и доказывает это, подписывая соглашение с китайскими компаниями о строительстве в КНР гигантского нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью 10 млрд долларов.

«Представитель Министерства энергетики подчеркнул, что это предупредительная мера, которая направлена на поддержку стабильности нефтяных рынков»,- говорится в сообщении Саудовского информационного агентства SPA.

«ОПЕК+ произвел превентивное сокращение (добычи), чтобы опередить любое возможное снижение спроса, вызванное банковским кризисом»,- объяснила действия нефтепроизводителей глава отдела исследований Energy Aspects Амрита Сен.

Аналитики уверены, что вслед за ростом цен на мировых рынках начнут расти цены на энергоносители в США, а инфляция в стране снова ускорится. Это станет большим ударом для администрации Байдена, которая пока еще не справилась полность с банковским кризисом.