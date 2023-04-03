Овчинский: производство роботизированных систем в Москве вырастет на 15%

Благодаря займу от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства компания «Интеллектуальные робот системы» увеличит мощности своего завода на 15%. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие приобрело три современных станка на заем от фонда в размере 100 млн рублей по льготной ставке 5,5% годовых, уточнил руководитель департамента. Средства предоставили на пять лет. Компания занимается проектированием и производством оборудования для автоматизации и роботизации сварки и лазерной обработки в промышленности РФ и стран СНГ.

На полученные средства «Интеллектуальные робот системы» закупили установки для лазерной резки и листогибочные станки с самыми современными опциями и технологиями, отметил директор компании Антон Бычковский. Теперь предприятие сможет увеличить мощности, повысить конкурентоспособность продукции, создать новые рабочие места и обеспечить прирост экспорта, добавил он.

Производитель уже экспортирует роботизированный высокоточный комплекс для сварки частей карьерных самосвалов, используемых в горнодобывающей отрасли, машиностроительному предприятию Белоруссии.