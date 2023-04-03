Пекин впервые за более чем 50 лет поменял позицию по Курилам

Китай впервые за более чем полвека поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов, заняв нейтралитет.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Kyodo.

Бывший председатель КНР Мао Цзэдун в 1964 году выразил поддержку Токио по данному вопросу, и с тех пор Пекин не поднимал эту тему, напоминает агентство. Теперь же, в ходе состоявшейся в Москве встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, китайский лидер заявил, что КНР не намерен занимать позицию ни одной из сторон.

Более того, на прошедшем в Москве саммите Россия предложила китайским партнерам изучить возможность инвестирования в Курильские острова, имеющие статус Особой экономической зоны.

В Токио опасаются, что изменение позиции Китая по Курилам сблизит РФ и КНР, «укрепит уверенность России» и «еще больше затруднит» процесс по мирному договору.

Москва и Токио несколько десятилетий проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны; главным препятствием остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После завершения войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В Москве настаивают, что суверенитет РФ над этими территориями не подлежит сомнению.

После начала спецоперации и введения Японией многочисленных санкций против России МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору, также было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова по соглашению от 1991 года и о выходе России из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе.