Подозреваемую в убийстве военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге объявили в розыск

МВД объявило в розыск уроженку Санкт-Петербурга 1997 года рождения Дарью Трепову, подозреваемую в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в перербургском кафе 2 апреля.

Согласно информации в базе ведомства, она разыскивается в рамках расследования уголовного дела.

Ранее «Интерфакс» сообщал о задержании Треповой; в итоге выяснилось, что на допрос к следователю доставлены мать и сестра девушки, а сама она скрывается. «Официально они не задерживались, в настоящее время проводится их опрос, по результатам которого будет принято решение об их статусе по делу», — уточнил собеседник агентства.

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Накануне в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По последним сведениям, в результате взрыва пострадали 32 человека, в том числе 14-летний подросток.