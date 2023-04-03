Президентская кампания будет строиться на будущем

В Мастерской управления «Сенеж» прошел трехдневный семинар для заместителей губернаторов и глав республик, отвечающих за внутреннюю политику в регионах. Обучение на минувшей неделе провели сотрудники Администрации президента во главе с Сергеем Кириенко. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, мероприятие — плановое.

«Обучение в «Сенеже» идет регулярно и в разных формах. Это просто продолжение работы с региональными руководителями в рамках программы совершенствования навыков работы для руководящих кадров», — сказал Песков. Мастерская «Сенеж» — это образовательный центр президентской платформы «Россия — страна возможностей».



На этот раз семинар был посвящен подготовке регионов к президентским выборам. Таким образом, можно констатировать, что эта подготовка началась. Представители АП обозначили для вице-губернаторов ориентиры тех показателей, которые бы хотели увидеть в Кремле по итогам голосования. Речь идет о желаемой явке избирателей — не менее 70%, и о результате кандидата от власти — более 75% голосов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников в АП.

Кто будет «кандидатом номер один», участникам семинара не объявлялось, однако по мнению, которое высказал «Эксперту» директор Международного института политической экспертизы и председатель комитета РАСО по имиджу России Евгений Минченко, такие проценты может набрать только один человек в России. В 2018 году за Владимира Путина отдали свои голоса почти 77% участников голосования, что стало рекордом за всю историю Российской Федерации.

«У нас был случай в 2008 году, когда страна проголосовала не за Путина, потому что он не участвовал в выборах, а за того человека, которого назвал Путин. Но тогда показатели были ниже, чем желаемые в 2024 году, — сказал «Эксперту» политолог. — Поэтому мы можем говорить, что если бы выборы проходили сейчас, то на 99% кандидатом от власти на президентский пост стал бы действующий президент. Запроса на какую-то другую фигуру во главе государства в обществе сейчас нет, фокус-группы показывают, что уровень доверия к Путину очень высокий и его воспринимают, как надежного и опытного руководителя, который сейчас является оптимальным кандидатом на следующий президентский срок».

По мнению аналитика, избирательная кампания на рубеже 2023-24 годов будет уникальна. Ее отличие от предыдущих в том, что значительная часть оппозиционных политиков физически уехала из нашей страны, а агрессивные действия внешнего врага способствуют консолидации общества вокруг Путина.

Как рассказали журналистам участники семинара в «Сенеже», в АП считают, что избирательная кампания кандидата от власти должна строиться на трех блоках, каждый из которых можно выразить двумя ключевыми словами. На первом уровне это гордость, надежда и уверенность. А на втором — данные понятия уточняются.

Гордость — за свою страну и ее суверенитет (здесь и далее курсивом выделяется второе ключевое слово). Надежда, которая открывается при осознании открывающихся перед Россией возможностей. И уверенность, в основе которой лежат традиции России, в том числе — традиции больших побед.

При этом, по мнению Евгения Минченко, главным элементом избирательной кампании будут все-таки не лозунги и агитация, а реальные дела власти и результаты.

«Несмотря на сильное санкционное давление, экономическая ситуация в стране стабильна, это — аргумент в пользу власти. Нет неприятных сюрпризов на фронтах. Это способствует росту рейтинга Владимира Путина. Мы не знаем, как будет развиваться СВО, возможно к дням выборов она уже закончится. Но в любом случае победы, добытые нашими бойцами, будут привлекать голоса той части патриотично настроенных граждан, которая раньше не голосовал за власть. Поэтому результат “кандидата номер один” может отказаться выше, чем желаемые в АП 75%».

Драматургия общения

Председатель правления Фонда развития гражданского общества, действительный государственный советник РФ 1 класса Константин Костин предполагает, что аргументация, связанная с СВО, не будет ведущей в предвыборной риторике кандидата в президенты.

«Подобно тому, как в послании Федеральному Собранию Владимир Путин уделил темам международного положения и СВО только 30% своего выступления, он будет строить свою риторику и в дальнейшем. Военные и внешнеполитические вопросы займут не более трети от предвыборной повестки», — предположил в разговоре с «Экспертом» политик и политолог.

«Учитывая, что кампания, скорее всего, будет носить референдумный характер и ее результат сегодня представляется предсказуемым, разговор с избирателем будет носить в большей степени характер не отчета о прошлом и настоящем, а разговора о будущем. Людей волнует, что будет через год, три года… Что изменится в их жизни, как будет развиваться экономика и социальная сфера», — полагает Костин.

По его словам, «главной интригой в таком футуристическом разговоре является драматургия общения и то, какие новые имена и лица, олицетворяющие будущее, появятся среди доверенных лиц кандидата в президенты. Я предполагаю, что в команде мы увидим достаточно молодых людей со своим взглядом на будущее», — прогнозирует он.

Аналитик обращает внимание на то, что это будет первая кампания с участием новых регионов и новых граждан России. Для них участие в главных выборах России — не привычное дело, а особенно торжественный случай. Поэтому число проголосовавших, скорее всего, окажется значительно более высоким, чем когда-либо прежде.