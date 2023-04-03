Президентские выборы в Черногории выиграл бывший министр экономики страны Яков Милатович

Занимавший до настоящего момента пост президента Черногории Мило Джуканович проиграл во втором туре выборов главы государства кандидату от движения «Европа сейчас» экономисту Якову Милатовичу.

Как пишет «Интерфакс», за Милатовича проголосовали 60% избирателей, Джукановича поддержали 40%.

Яков Милатович был министром экономики Черногории с декабря 2020 года по апрель 2022-го. Как отмечает агентство, политик поддерживает сохранение членства страны в НАТО и присоединение к Евросоюзу, а также выступает за налаживание отношений с Сербией.

Мило Джуканович поблагодарил всех, кто проголосовал за него. «Черногория сделала выбор, и я его уважаю», — сказал он, пожелав своему оппоненту, «чтобы у него все получилось» на президентском посту. «Теперь важно, чтобы Черногория сделала и следующий выбор 11 июня на парламентских выборах», — подчеркнул Джуканович.