Прибыль микрофинансовых организаций выросла более чем на треть

Чистая прибыль микрофинансовых организаций (МФО) по итогам 2022 года увеличилась на 39% по сравнению с прошлым годом и составила 41 млрд рублей, что является максимальным показателем с начала 2018 года. Портфель займов МФО за прошлый год вырос на 11% и достиг 364 млрд рублей, в основном благодаря развитию дистанционных услуг — на онлайн-кредитование пришлось две трети от всех микрозаймов, сообщается в обзоре ЦБ.

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«Показатели чистой прибыли и рентабельности МФО выросли за счет увеличения доли займов с высоким размером ПСК (полная стоимость кредита) и роста доходов от непрофильных направлений деятельности. Чистая прибыль за 2022 г. выросла на 39%, до 41 млрд рублей. <…> Показатели чистой прибыли и рентабельности были максимальными с начала 2018 года», — говорится в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» за 2022 год.

По данным регулятора, рост чистой прибыли МФО был обеспечен как крупными участниками (включая онлайн-сегмент), так и небольшими компаниями. Кроме того, с 13% до 17% увеличилась доля доходов от продажи дополнительных услуг. В частности, почти четверть МФО получили существенную часть доходов (более 10%) в виде комиссионных от продажи допуслуг и продуктов (различные виды страхования, телемедицина, СМС-информирование, расширенный пакет обслуживания).

Портфель микрозаймов (сумма задолженности по основному долгу по выданным микрозаймам) на конец четвертого квартала 2022 года составил 364 млрд рублей, из них 291 млрд рублей пришелся на займы физлицам. Средний размер займа физическим лицам уменьшился за год с 13,4 тыс. рублей до 12,7 тыс. рублей.

