Путин подписал указ о создании госфонда поддержки участников спецоперации

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем говорится, что целью фонда станет формирование условий для достойной жизни и активной деятельности участников специальной военной операции и членов их семей.

Учредителем фонда выступает правительство РФ; деятельность структуры будет осуществляться за счет ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов, пожертвований и других источников.

Председателем наблюдательного совета фонда назначен первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, главой фонда — Анна Цивилева, с 2018 года возглавляющая Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса, который реализует программы социальной защиты граждан, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, оказывает помощь детям, оставшимся без попечения родителей, и инвалидам.

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил создать госфонд для оказания помощи ветеранам СВО и семьям ее погибших участников. В марте премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что такая структура заработает в течение ближайших месяцев.