«Роснефть» впервые за 30 лет открыла залежи углеводородов в Чечне

Специалисты научного института «Роснефть» — НТЦ» совместно с геологами «Грознефтегаза» совершили первое за 30 лет открытие новых залежей углеводородов на территории Чеченской Республики. На государственный баланс запасов поставлены более 2,5 млн тонн нефти и 1 млрд кубометров газа, сообщили в пресс-службе «Роснефти».

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«Специалисты компании выявили перспективные интервалы майкопских отложений на Хаян-Кортовском месторождении, которые находятся на поздней стадии разработки. В ходе испытаний фонда скважин в сложных горно-геологических и технических условиях получены фонтаны безводной нефти дебитом более 40 кубометров в сутки», — сообщили в «Роснефти».

В компании также отметили, что открытие этих залежей является важным этапом для восполнения минерально-сырьевой базы «Грознефтегаза».

Согласно стратегии «Роснефть-2022», компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов. Так, «Оренбургнефть» в прошлом году восполнила запасы на 145%, благодаря открытым двум месторождениям и 16 залежам на восьми месторождениях. Суммарный прирост запасов составил более 13 млн тонн нефти. «Самаранефтегаз» в 2022 году открыла на разрабатываемых месторождениях 20 новых залежей углеводородов с извлекаемыми запасами 3,7 млн тонн нефти и конденсата и 126 млн кубометров газа, обеспечив восполнение добычи приростом запасов более чем на 100%.

