Российский бюджет: деньги пришли

В конце марта российский бюджет получил дополнительные доходы в размере 2,5 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». И хотя он отметил, что нефтегазовые доходы снижаются, но все обязательства будут выполнены, подчеркнул министр.

Статья по теме: Решение ОПЕК потрясло нефтяные рынки

«За вчерашний день в казну поступило дополнительно 2,5 трлн рублей. Да, мы видим, что идет несколько снижение нефтегазовых доходов, потому что параметры цен на энергетические ресурсы несколько отличаются от того, что заложено в бюджете. Но уверен, что все обязательства мы выполним, и в этом сомнений нет», — заявил Антон Силуанов.

В марте¸ напоминает ТАСС, премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что дефицит бюджета РФ составляет 3,3 трлн рублей. По данным системы «Электронный бюджет», к 28 марта доходы федерального бюджета составили 3,49 трлн рублей, расходы — 7,50 трлн рублей. Таким образом, дефицит составлял более 4 трлн рублей. А 28 марта, согласно календарю ФНС, наступил срок уплаты налога на прибыль за 2022 год,

Текущее состояние российского бюджета вряд ли должно удивлять, считает ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Дополнительные 2,5 трлн руб. доходов от уплаты налога на прибыль за 2022 год лишними точно не будут. Однако и безнадежной ситуацию тоже сложно назвать. Даже в области продажи нефти появляются некоторые основания для позитива.

В ОПЕК+ приняли дополнительное решение о сокращении добычи ещё на 1,16 млн баррелей в сутки. Основанием для этого могло послужить то, что в Саудовской Аравии бюджет сверстан из расчёта цены барреля на уровне 80 долл. Соответственно, уверен аналитик, сокращение предложения защитит нефть от провалов котировок, а также послужит разрушению соглашения по ценовому потолку.

Собственно говоря, отмечает Андрей Кочетков, некоторые сорта российской нефти торгуются с гораздо меньшим дисконтом, чем для Urals. В частности, Япония закупила до 748 тыс. баррелей российской нефти в январе-феврале по ценам чуть ниже $70 за баррель. В Китае нефтепереработчики закупают сорт ESPO с небольшим дисконтом, так как их работа заточена именно на этот сорт.

Поэтому в случае дальнейшего сокращения предложения потребность в российских поставках будет только возрастать, а вместе с ней и цена, которая преодолеет планку в $60. Поэтому уже во втором-третьем кварталах объём поступления нефтегазовых доходов должен возрасти, полагает эксперт. Однако Минфин всё же будет вынужден заимствовать на рынке ОФЗ, где вполне может наметиться ралли.

Темпы инфляции уже замедлились до 4% в годовом выражении, что существенно ниже доходностей ОФЗ. У ЦБ РФ появляются основания для рассмотрения варианта снижения ставки, что также будет способствовать повышенному интересу к долговому рынку. Чем ниже будет доходность государственных облигаций, тем более охотно Минфин пойдёт на заимствования. В любом случае, заключает Андрей Кочетков, проблем с финансированием в текущем году быть не должно, да и в 2024 году ситуация в сфере геополитики может улучшиться.

Динамика показателей доходов бюджета, с одной стороны, все еще отражает напряжение с сырьевыми биржевыми ценами и ограничениями недружественных стран на российский экспорт, указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. А с другой — подтверждает ранние предположения о временном лаге, как причине недополученных ранее доходов, за счёт технического фактора смещения сроков и порядка уплаты налогов.

Величина дополнительных доходов 2,5 трлн рубле, по мнению эксперта, существенна. «И на фоне ожиданий стабилизации государственных издержек, уже в ближайший месяц можем получить сигналы к замедлению темпа роста дефицита бюджета. А социальные обязательства будут исполнены, иного и быть не может», — заключает Михаил Зельцер.