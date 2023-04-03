Российские промышленники меняют инвестпланы, но сохраняют цели

В конце прошлого года Евросоюз принял девятый пакет санкций в отношении России, в который включил ограничения на сектор горной добычи. ЕС запретил инвестировать в эту отрасль, в том числе кредитовать ее. В свою очередь, правительство РФ в декабре утвердило новую стратегию развития металлургической промышленности до 2030 года, которая предполагает развивать внутренний спрос, замещать импорт и переориентировать экспорт. Компании отрасли постепенно начинают адаптироваться к новым условиям.

Несмотря на снижение доходов, горнодобывающий сектор остается прибыльным и занимает значительное место в российской экономике. Многие игроки рынка продолжили курс на модернизацию активов, замену фондов и восстановление отрасли. Так, по оценке Росстата, индекс промышленного производства страны в 2022 году снизился на 0,6% (по сравнению с 2021-м), а вот добывающая промышленность показала умеренный рост на 0,8% (год к году).

Сохраняя цели

«Норникель», самая большая металлургическая компания России по размеру рыночной капитализации, за последние несколько лет вошла в фазу сверхвысоких инвестиций в развитие. Минувший год стал рекордным для компании по объему инвестиций в российские производственные площадки, который достиг 4,3 млрд долл США (или примерно 290 млрд рублей по среднему номинальному курсу ЦБ за 2022 год). В 2023-м компания планирует увеличить вложения и инвестировать в развитие еще больше: 4,7 млрд долл США (320 млрд рублей по курсу прошлого года).

При этом президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин сообщил, что компания пересмотрит инвестиционную программу с учетом внешних вызовов. По его словам, производитель испытывает на себе последствия недружественного отношения к экономике России. Важно, подчеркнул бизнесмен, что «Норникель» не будет сокращать инвестиционные обязательства, но выберет те направления для вложений, которые будут целесообразны с точки зрения дохода и конъюнктуры цен на мировом рынке. «Цены на палладий падают, цены на никель поднимаются. Компания тренируется, и у нее это хорошо получается, адаптироваться к этим условиям и реагировать на внешние вызовы», — сказал он.

Какие же проблемы осложнили жизнь российским промышленникам? В первую очередь, это ограничение доступа к технологиям и оборудованию. Если раньше у отечественных индустриальных гигантов был доступ к лучшей технике, то теперь приходится искать аналоги. Очевидно также, что проекты модернизации активов теперь придется менять: заменить как оборудование, так и поставщиков, найдя новых в дружественных России странах. Выросли и тарифы на внутренние грузоперевозки, дальность доставки морским транспортом выросла, а сокращение доступного фрахта привело к росту издержек компаний горнодобывающей отрасли.

В итоге следует ожидать удорожания инвестиционных проектов и увеличение сроков их реализации. В свою очередь, финансирование проекта отрасли будут вести преимущественно российские банки и инвесторы, ведь масштабного участия инвесторов из дружественных стран пока не предвидится. Кроме того, российские промышленники, ориентированные на экспорт, сталкиваются с риском снижения цен и ограничения сбыта: геополитическая обстановка остается сложной.

Крупный бизнес в целом адаптировался к условиям жесткого санкционного давления, сказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в марте на Красноярском экономическом форуме. По оценкам союза, примерно треть оборудования ушедших с рынка компаний-поставщиков уже удалось заместить. «Несмотря на этот позитив, мы понимаем, что 2023 год будет довольно тяжелым в части нехватки кадров, роста тарифов на перевозки и электроэнергию, ощутимых последствий разрыва логистических цепочек. Также нужен баланс между поддержкой импортозамещения и параллельного импорта», — отметил глава РСПП.

Российские промышленники еще в прошлом году удивили объемом своих капитальных расходов в развитие активов. Несмотря на сложности, планы реализовать инвестпроекты подтвердили крупнейшие игроки рынка. Так, «Озерная горнорудная компания» планирует запустить обогатительную фабрику в Бурятии, «Амур Минералс» — первую очередь ГОКа в Хабаровском крае, «Удоканская медь» Алишера Усманова — первую очередь ГМК «Удокан» в Забайкалье (правда, чуть позже, чем планировалось). В числе проектов, которые планируется сдать в эксплуатацию в ближайшее время, также золотоизвлекательная фабрика концерна «Арбат» под Магаданом и аналогичный проект Highland Gold бизнесмена Владислава Свиблова на Чукотке.

Для некоторых крупнейших инвестпроектов, над которыми работает «Норникель», оборудование и материалы уже закуплены. Запустить их компания планирует практически без переноса сроков. Это касается и первого этапа одной из главных статей капзатрат компании – установки улавливания и нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе. По завершении первого этапа выбросы компании в атмосферу Норильска сократятся на 45%, на втором (после 2025 года) — на 90%. По словам Потанина, второй этап сейчас перепроектируется из-за технологических санкций против России и, возможно, задержится на два года.

Оберегая автопарк

Серьезной проблемой для промышленности стала невозможность купить американское, европейское и японское оборудование — технику, выпущенную в этих странах, традиционно использовали в российской горнодобывающей промышленности. Крупнейшие европейские и американские индустриальные концерны остановили поставки техники для российской добывающей промышленности весной прошлого года. Чуть позже Евросоюз ввел полное эмбарго на продажи в Россию грузового транспорта и спецтехники. Затем Япония запретила экспорт грузовиков, бульдозеров и самосвалов.

Это вынудило игроков рынка спешно адаптироваться и искать аналоги в России и в Азии. По словам Потанина, альтернативы сейчас менее эффективны, потому что раньше можно было покупать самое лучшее, что есть на рынке. По этой причине, сказал Потанин, «Норникель» перешел в режим бережливости: таким образом компания старается продлить срок службы горного автопарка в полтора-два раза. В том числе, ремонтные работы теперь проводят тщательней, чтобы продлить срок жизни механизмов.

В Россию приостановлен импорт не только машин, но и комплектующих для них. Поэтому отечественные промышленники не исключают, что начнут выпускать запчасти сами или же заказывать их у российских предприятий. Такой реверсивный инжиниринг может помочь как наладить собственный выпуск необходимых комплектующих, так и загрузить мощности заводов-партнеров.

Меняя рынки сбыта

Несмотря на то что благоприятные обстоятельства для российской экономики начались несколько лет назад, в прошлом году ситуация обострилась. Как и экономика всей страны, промышленники работают в штормовых условиях. Некоторые из них напрямую не попали под западные санкции, но столкнулись с разрывом контрактов со стороны европейских партнеров.

По словам Потанина, европейские компании сегодня заинтересованы в металле «Норникеля». Вместе с тем, отметил промышленный магнат, компания планирует продать на азиатском рынке те объемы продукции, которые не стали выкупать прежние клиенты. В 2022 году на европейские рынки пришлось 47% продаж «Норникеля» (по сравнению с 53% годом ранее). В свою очередь, объем продаж в Азию вырос до 31% (с 27% в 2021-м). По прогнозам компании, в 2023 году ожидается значительный переток поставок с европейского рынка на другие регионы. Кроме того, в этом году компания планирует снизить оборотный капитал, сократив запасы нераспроданной продукции. Однако пока говорить о развороте на Азию преждевременно, поскольку контракты с большинством клиентов, включая крупных, продлены на 2023 год.

Аналогичный разворот делает и вся российская экономика. По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году главными торговыми партнерами России стали Китай, Турция, Нидерланды, Германия и Белоруссия, при этом товарооборот с Китаем вырос на 28%. Несмотря на сложившиеся трудности, Россия по-прежнему сохраняет доступ к рынкам, где проживает 4,5 млрд человек, а мировой валовой внутренний продукт оценивается в 30 трлн долл США.