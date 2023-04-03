Саммит БРИКС-2024 состоится в Казани

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому встреча глав государств БРИКС пройдет в следующем году в Казани.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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«В связи с предстоящим председательством РФ в объединении БРИКС в 2024 году постановляю определить г. Казань местом проведения в 2024 году встречи глав государств БРИКС. Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году», — говорится в указе.

Оргкомитет саммита, председателем которого назначен помощник президента РФ Юрий Ушаков, должен представить на утверждение главы государства согласованную концепцию председательства России в БРИКС. Комитет будет обеспечивать координацию деятельности госорганов и организаций по оперативному решению профильных задач, а также контролировать реализацию плана и целевое использование финансов.

Обеспечивать финансирование мероприятий в рамках БРИКС будет правительство. Юрию Ушакову поручено в течение месяца утвердить состав комитета и план основных событий саммита.

БРИКС основана в июне 2006 года, в рамках Петербургского экономического форума, из пяти стран — Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. На долю государств, входящих в организацию, приходится 26% территории Земли, 42% населения планеты (2,83 млрд человек) и 27% мирового ВВП. Страны БРИКС входят в пятерку наиболее привлекательных мест для будущих зарубежных инвестиций из-за дешевизны рабочей силы и наличия природных ресурсов; они имеют свой Банк развития, пул условных валютных резервов и институты содействия межгосударственному экономическому сотрудничеству.

В 2022 году заявки на вступление в БРИКС подали Иран, Аргентина и Алжир; заинтересованность во вступлении в организацию выражали также Турция, Египет и Саудовская Аравия.

В 2023 году саммит БРИКС пройдет в ЮАР.