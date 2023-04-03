СК сообщил о задержании подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге

Подозреваемая в причастности к взрыву в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, задержана.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Накануне, 2 апреля, в помещении кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Ранения различной степени тяжести получили более 30 человек, в том числе 14-летний подросток.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).