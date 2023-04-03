ЦБ выпустил золотые монеты трех номиналов

Банк России с 3 апреля выпускает в обращение инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец» номиналом 25, 100 и 200 рублей. Тираж монет — до 100 тыс. штук каждая, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — говорится в сообщении регулятора.

Золотые монеты номиналом 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 3,11 г, проба — 999) имеют форму круга диаметром 16 мм. Диаметр монет номиналом 100 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г) составляет 30 мм, 200 рублей (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г) — 33 мм.

На их лицевой стороне расположены рельефное изображение герба РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, год выпуска, обозначение металла по Периодической системе Менделеева, проба, товарный знак монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монет изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.

