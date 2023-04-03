В Госдуме предложили повысить сумму ущерба от экономических преступлений

Группа депутатов Госдумы намерена внести законопроект, который повысит планку крупного и особо крупного ущерба по ряду экономических статей УК.

Об этом пишет РБК.

Уточняется, что инициатива затрагивает, в частности, статью 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования или карту — план территории), по которой крупным признается ущерб в сумме, превышающей 2,25 млн руб., а особо крупным — 9 млн руб. Эти значения предлагается поднять до 3,5 млн руб. и 13,5 млн руб. соответственно.

Также речь идет о статье 178 (ограничение конкуренции). По ней доход в крупном размере предлагается увеличить с 50 млн руб. до 80 млн руб., в особо крупном — с 250 млн руб. до 395 млн руб.; крупный ущерб — с 10 млн руб. до 16 млн руб., особо крупный — с 30 млн до 47,5 млн.

По статье 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией) крупным предлагается признать размер суммы налогов, превышающей за период в пределах трех финансовых лет подряд 35 млн руб. (сейчас — 15 млн руб.), особо крупным — 100 млн (45 млн).

В статье 199.3 (уклонение физлица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве) авторы законопроекта считают целесообразным повысить крупный размер страховых взносов до 4 млн руб., а особо крупный — до 20,5 млн; в статье 199.4 (уклонение организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве), по их мнению, крупный размер взносов следует увеличить до 13,5 млн, а особо крупный — до 67,8 млн.

Авторами инициативы являются Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Александр Демин («Новые люди»), уточняет агентство. В пояснительной записке к ней указывается, что поднять пороговые значения для определения размера ущерба необходимо с учетом инфляции. Депутаты отмечают, что размеры крупного и особо крупного ущерба по экономическим статьям УК не индексировались на протяжении длительного времени. «Это привело к тому, что степень общественной опасности преступления, совершенного на сумму 1 млн руб., в 2022 году значительно снизилась по сравнению с тем же преступлением, совершенным в 2011 году, а наказание осталось прежним», — пишут авторы законопроекта, напоминая, что весной прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что в условиях санкций людям, которые занимаются бизнесом, следует предоставлять максимальную экономическую свободу.