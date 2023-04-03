В Кремле назвали убийство военкора Татарского терактом

Владимир Путин был незамедлительно проинформирован о взрыве в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это — террористический акт. Мы с вами видели заявление Национального антитеррористического комитета (НАК). Сейчас идет активная фаза следствия. Мы видим достаточно энергичные шаги по задержанию подозреваемых. Давайте в данном случае наберемся терпения и дождемся следующих заявлений наших специальных служб», — сказал Песков, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим и выразив соболезнования родным и близким погибшего военкора.

На вопрос о том, не может ли идти речь о волне терроризма, представитель Кремля ответил, что «Россия столкнулась с киевским режимом», который поддерживает террористические действия и стоит в том числе за убийством журналистки Дарьи Дугиной. «Режим, который, вполне возможно, стоит за убийством Максима Фомина, за терактом в Санкт-Петербурге, режим, который стоит за убийством людей в течение многих лет, начиная с (20)14 года», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что «именно поэтому проводится специальная военная операция».

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) заявили, что в отношении Владлена Татарского был осуществлен террористический акт, спланированный спецслужбами Украины, для его совершения привлечены агенты, сотрудничающие с ФБК Алексея Навального (признан в РФ экстремистской организацией), сторонницей которого является Трепова.

«Установлено, что совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге террористический акт в отношении известного журналиста Владлена Татарского, был спланирован спецслужбами Украины с привлечением агентуры из числа лиц, сотрудничающих с так называемым Фондом борьбы с коррупцией Навального , активной сторонницей которого является задержанная Трепова», — говорится в сообщении.

Взрыв в кафе на Университетской набережной Петербурга прогремел в воскресенье, 2 апреля, во время творческого вечера военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Военкор погиб, ранения получили более 30 человек. Предположительно, именно Трепова вручила Татарскому статуэтку, в которой находилась взрывчатка. Согласно предварительным данным, мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.