Владелец сети магазинов техники Apple запустил стартап по металлообрабатывающим станкам из КНР

Компания Inventive Retail Group, которой принадлежит сеть по продаже продукции Apple re:Store, основала компанию по продаже металлообрабатывающих станков из Китая.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Inventive Retail Group.

«В связи с широкими потребностями импортозамещения и уходом с рынка основных поставщиков металлообрабатывающего оборудования мы увидели соответствующую бизнес-возможность и создаем компанию, которая будет заполнять этот вакуум в полном соответствии с российским и международным законодательством», — рассказали в компании.

Уточняется, что новая копания под названием Machindex не войдет в структуру управления Inventive; она будет поставлять оборудование, произведенное в дружественных странах, в первую очередь, из Китая, предназначенное для машиностроительных компаний малого и среднего бизнеса.

История ГК Inventive Retail Group началась в ноябре 2005 года, когда розничное подразделение Apple IMC Russia открыло в Москве первый магазин Apple Center; год спустя проект был переименован в re:Store, который за 15 лет превратился в крупнейшую сеть Apple Premium Reseller в мире. В середине прошлого года Inventive Retail Group заявляла, что готовится значительно сократить число магазинов в России, однако не намерена уходить с рынка.