Выбор лодки для ловли рыбы

От этого зависят как комфортность рыбалки, так и размеры улова. При решении данной задачи и выборе подходящей модели в магазине Huntworld нужно руководствоваться несколькими главными критериями, которые рассмотрены ниже.

Вместительность

Прежде чем приступать к выбору лодки для рыбной ловли, нужно определиться с числом рыбаков. К примеру, для одиночной рыбалки вполне можно обойтись судном длиной до 2,5 м . Для двоих или троих рыбаков потребуется лодка длиной 2,6- 4,3 м .

Материал изготовления

Надувные лодки для рыбной ловли обычно изготавливаются из материалов, которые обладают устойчивостью к абразивному износу, а также отрицательному действию нефтепродуктов и солнечных лучей. В число этих материалов входят:

нейлон;

поливинилхлорид;

неопрен;

полиэстер.

Среди всех перечисленных материалов слабее всего пропускает воздух неопрен. Им надувные лодки покрывают изнутри. В сочетании с неопреном обычно используют полиэстер и нейлон, обладающие сверхпрочностью. Благодаря такой комбинации плавсредство сохраняет первоначальную форму в течение долгих лет службы.

Конструкция дна

От конструкции дна лодки напрямую зависит ее устойчивость, а также удобство ее перевозки и безопасность рыбаков. В зависимости от модели судна, его дно может быть надувным, мягким, сплошным разборным или реечным.

Лодки с надувным эластичным дном обеспечивают рыбаку возможность стоять. Они легко собираются и характеризуются высокой грузоподъемностью. Плавсредства с мягким дном не позволяют рыбачить стоя. Однако они являются легкими и занимают немного места в собранном виде.

Лодки со сплошным разборным дном отличаются максимальной устойчивостью. Чаще всего они изготовлены из алюминиевого профиля и водоустойчивой фанеры. Однако у таких плавсредств есть два значительных недостатка: большой вес и сложность сборки. Реечное дно придает судну хорошую устойчивость. Еще одно достоинство такой модели заключается в возможности разборки, за счет чего существенно облегчается ее транспортировка.

Комплектация

Любая лодка для рыбной ловли должна комплектоваться хотя бы минимальным количеством средств, обеспечивающих удобство рыбака. В их число обязательно входят два складных весла, насос, сиденья, сумка для перевозки, ремонтный комплект и документация. Кроме того, желательно наличие спасательного троса, с помощью которого свалившийся в воду рыбак может быстро забраться в лодку.