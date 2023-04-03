Выручка онлайн-торговли в РФ в марте увеличилась почти на четверть, превысив 1 трлн рублей

Объем выручки интернет-торговли в России в первый месяц весны составил 1,117 трлн руб., что на 22,7% превышает февральский показатель.

Об этом свидетельствуют данные платформы Федеральной налоговой службы (ФНС) России, согласно которым количество онлайн-чеков в прошлом месяце выросло на 14,9% по отношению к февралю, до 1,2 млрд единиц, а средний такой чек составил в марте 923 руб. по сравнению с 864 руб. месяцем ранее.

Как ранее писал «Эксперт», в текущем году рост рынка онлайн-торговли в РФ, по прогнозам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), может составить 25-30%.

В 2022 году объем онлайн-торговли в России, согласно данным АКИТ, достиг почти 5 трлн руб., что приблизительно на 30% превышает уровень 2021 года. При этом доля продаж через российские площадки составила 96,4%, через зарубежные — 3,6% против 13% годом ранее. Объем покупок у отечественных ретейлеров в денежном выражении превысил 4,8 трлн руб., увеличившись на 33%. Более 75% всех покупок в интернете пришлось на электронику и бытовую технику (22% в общем объеме продаж), мебель и товары для дома (18,3%), одежду и обувь (14,5%), продукты питания (13,2%), товары для красоты и здоровья (7,7%).