«Блиндозер» и «Пиксель»: Собянин рассказал о роботах, работающих в Москве

На улицах столицы работает первый в России робот-уборщик «Пиксель», которого создала московская компания «Автономика» — резидент кластера «Ломоносов» в научно-технологической долине МГУ им. М.В. Ломоносова. Кроме того, в столице в нескольких местах установлен первый в мире вендинговый аппарат «Блиндозер», который выпекает блины на глазах у покупателей, а также запускается в серийное производство робот-охранник, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Вся программная часть, кузов, шасси и конструкция "Пикселя" — от российской команды. Элементы дизайна и системы управления делали вместе с белорусскими партнерами. Робот-уборщик может делать влажную уборку и подметать тротуары в течение 16 часов. У него сменное навесное оборудование — это позволяет использовать робота круглый год. Сейчас "Пиксель" работает в тестовом режиме в сопровождении оператора», — уточнил Собянин.

По словам мэра, в столице уже работают 112 стартапов и инновационных компаний. В их числе — компания «Гумич», создавшая робота-охранника, который способен патрулировать объекты по заданному маршруту и сигнализировать о нарушениях, передавая изображения оператору. Он уже прошел пилотное тестирование в технопарке «Нагатино», в данный момент налаживается его серийное производство.

Собянин рассказал о еще одной разработке — «Блиндозере». Это первый в мире вендинговый аппарат, который выпекает блины и даже контролирует сроки годности ингредиентов. Попробовать блины, изготовленные «Блиндозером», можно в «Сколково», парке «Зарядье», на станциях метро «Воробьевы горы», БКЛ «Сокольники» и в ТПУ «Нижегородская».

