Четверо местных жителей погибли после обстрела поселка под Брянском

Вооруженные силы Украины дважды обстреляли брянский поселок Суземка. Был разрушен один дом, под его завалами обнаружены четверо погибших, еще двое пострадали и были госпитализированы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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«Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей», — сообщил глава Брянской области.

Он добавил, что работы по разбору завалов разрушенного дома продолжаются, на месте работают все оперативные службы. В поселке Суземка введен режим ЧС.

Ранее в ночь на воскресенье Богомаз сообщил о двоих погибших. Под утро, по его словам, ВСУ снова произвели обстрел поселка Суземка с помощью РСЗО. Системой ПВО ВС РФ были сбиты несколько снарядов.

