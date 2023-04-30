Сергей Кириенко побывал на Запорожской АЭС

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС и ознакомился с принятыми дополнительными мерами по ее физической защите. Также он осмотрел первый «атомкласс», открытый в школе №5 Энергодара, сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.
«Первый замглавы администрации президента России оценил общую ситуацию в районе станции и ознакомился с принятыми дополнительными мерами по ее физической защите. Также Кириенко осмотрел в Энергодаре объекты социальной инфраструктуры, обсудил с руководством города вопросы развития образования и детско-юношеского спорта», — сообщили в администрации.
Также экс-глава «Росатома» посетил «атомкласс» в школе №5, который появился в рамках проекта «Школы Росатома». Класс оснащен современным интерактивным оборудованием, ноутбуками и мобильной мебелью для школьников и педагогов. Кроме того, Кириенко побывал в Школе бокса, которая считается сильнейшей в Запорожской области. Над ней уже взяла шефство Федерация бокса России.