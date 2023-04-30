Метеоролог предупредил москвичей о десяти днях холода

В столичный регион вновь придет похолодание, которое продлится десять дней. Погода начнет меняться уже в воскресенье, 30 апреля, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

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«Внутри декады в погоде будут свои всплески и падения. Так, 2-3 мая при ясном небе после утреннего ноля днем свыше 15 тепла. Но с 4 мая переход к погоде с дождями и дневная температура уже будет топтаться около плюс 10», — сообщил метеоролог.

Среднесуточная температура 6-8 мая будет опускаться ниже 8 градусов, и многие москвичи, по его мнению, позавидуют волжанам и уральцам, которых ждет поистине летняя погода. В конце Шувалов утешил жителей столичного региона пословицей: «Май холодный, год хлебородный».

