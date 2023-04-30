Минобороны сообщило об успехах в зоне спецоперации

За прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли поражение 82-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 115-ти районах проведения спецоперации. В районе Белогоровки ЛНР был поражен командный пункт 81-й аэромобильной бригады ВСУ, а у поселения Свесса Сумской области — пункт ремонта военной техники и вооружения 117-й бригады теробороны. Кроме того, в результате удара по эшелону на железнодорожной станции под Краматорском было уничтожено до 200 тонн боеприпасов противника, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вытеснять противника в западной части города Артемовск и овладели четырьмя кварталами. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывали противника на северной и южной окраинах города. В результате ракетного удара по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка уничтожено свыше двухсот украинских военнослужащих, еще около 280-ти – эвакуированы с ранениями различной степени тяжести. Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480-ти украинских военнослужащих и иностранных наемников, 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по данным Минобороны, за сутки было уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также три автомобиля. Кроме того, пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. На Красно-Лиманском направлении ликвидированы до 65-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ в районах Угледара и Владимировки. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. На Херсонском направлении противник потерял свыше десяти военнослужащих, один автомобиль и гаубицу «Мста-Б». Кроме того, в районе Понятовки Херсонской области была уничтожена американская РЛС AN/TPQ-36.

Российские средства ПВО за сутки перехватили семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган», а также четыре беспилотника.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3905 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8920 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4695 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9882 единицы специальной военной автомобильной техники», — уточнил Конашенков.

