Противоосколочные одеяла начали выпускать в НИИ стали

В АО «НИИ стали» (входит в концерн «Калашников») начали серийно производить противоосколочные одеяла. Бронеодеяло имеет небольшой вес и останавливает до 90% осколков, образующихся при подрыве мин, снарядов и самодельных взрывных устройств, сообщили в пресс-службе «Ростеха».

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«Одеяло может применяться для оперативной защиты объектов массового скопления людей – больниц, школ, цехов, вокзалов. Небольшой вес изделия и достаточная площадь позволяет применять его для защиты людей в домах, автомобилях и индивидуально, при попадании человека в зону боевых действий», — уточнили в корпорации.

Одним из первых заказчиков стала белгородская компания, которая работает в непосредственной близости к зоне проведения спецоперации. Продукцию ей отгрузят в середине мая.

