Россиянам напомнили об ужесточении правил выдачи ипотеки

С 1 мая Банк России повышает надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках по договорам долевого участия. Ипотека по минимальным ставкам прекратит свое существование, и девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Статья по теме: ЦБ добивает «нулевую» ипотеку

«Эти меры обеспечат торможение цен на первичное жилье. Они едва ли глобально снизятся, однако и расти тоже перестанут», — считает финансист.

Он пояснил, что именно дешевая ипотека являлась основным инструментом покупки недвижимости, на ее долю приходилось три четверти всех сделок. Нововведение ЦБ, по его мнению, приведет к снижению спроса на первичном рынке жилья, девелоперам станет сложнее реализовать строящиеся объекты, существенно возрастет конкуренция. Кузнецов не исключил, что в таких условиях застройщики изобретут новые инструменты для стимулирования граждан на покупку квартир именно у них.

По данным Центробанка, доля предоставленных в IV квартале 2022 года ипотечных кредитов заемщикам с показателем долговой нагрузки более 80% достигла 44% (36% в III квартале 2022 года). На первичном рынке жилья доля кредитов с низким первоначальным взносом (до 20%) достигла 69%. В связи с этим ЦБ принял решение повысить с 1 мая надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам из-за «существенного ухудшения стандартов кредитования». Это должно сбалансировать рост на рынке жилья, купировать риски ценового пузыря и помочь банкам сформировать запасы капитала на случай роста потерь по ипотечным кредитам.