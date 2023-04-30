Спрос на летние туры по России упал вдвое по сравнению с 2022 годом

Доля россиян, желающих отправиться в июне-августе в поездку по стране, по сравнению с прошлым годом сократилась в два раза — с 54% до 26%. Российские путешественники стали гораздо чаще интересоваться зарубежными направлениями, в частности, Турцией, Абхазией, Египтом и ОАЭ, несмотря на существенное подорожание туров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные интернет-магазина туров Travelata.

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«В прошлом году из-за сложной политической ситуации многие международные авиарейсы были приостановлены, поэтому на отечественные курорты летом отправились 54% отдыхающих, которые уже купили туры. В этом сезоне туристы готовы платить больше, чтобы провести отпуск за рубежом», — отметили в турагентстве.

В данный момент количество продаж на июнь-август превышает прошлогодние показатели на 36%. Наибольшим спросом пользуется Турция, там планируют провести отпуск 46% российских путешественников, средний чек на туры в эту страну составляет 226 тыс. рублей. Россия находится на втором месте — остаться внутри страны намерены 26% отдыхающих. Абхазия уже второй год уверенно занимает третью позицию — туда этим летом планируют отправиться 10% россиян.

В числе наиболее популярных стран для летнего отдыха остаются Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Поездка к пирамидам обойдется в среднем в 204 тыс. рублей (165 тыс. в 2022-ом), тур в Эмираты стоит примерно 177 тыс. рублей (159 тыс. в прошлом году).

По данным исследования, все летние туры в среднем подорожали на 20-25% по сравнению с 2022 годом.

