Цены на российские бренды одежды выросли на треть после ухода западных компаний

После ухода иностранных компаний из РФ продажи российской фешен-розницы выросли на 10-25%, а цены поднялись на 30% даже в дисконтных сетях, сообщает Forbes со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

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«Объем фешен-рынка по итогам 2021 года составил 1,85 трлн рублей, в прошлом году он сократился в стоимостном выражении на 8,1%, в натуральном — на 12-15%. Сейчас отечественные ретейлеры и торговые марки стали лидерами почти во всех каналах продаж (онлайн и офлайн) и сегментах: в повседневной, вечерней, спортивной одежде и белье. Можно прогнозировать, что конкуренция за потребителя в 2023 году переместится в поле соревнования между локальными брендами», — считает гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

По оценкам аналитиков, в прошлом году продажи лидеров отечественного фешен-ретейла («Спортмастер», Gloria Jeans, Melon Fashion Group, Familia, Kari) выросли на 10-20%, у дисконтных сетей — на 15-25%. Но по-настоящему взрывной рост наблюдался у небольших нишевых марок. Некоторые из тех, кто совсем недавно торговал одеждой, обувью и аксессуарами через соцсети, сейчас открывают собственные магазины в модных торговых центрах столицы.

По данным FCG, цены на одежду, обувь и аксессуары в прошлом году выросли на 30% даже у бюджетных марок. На это в первую очередь повлияло удорожание логистики. Так, если раньше заказать фуру из Италии стоило €1500, то сейчас — от €5000 до €8000. Кроме того, существенно выросли зарплаты швей. Сейчас наблюдается большой дефицит кадров в этой сфере, швеи не хотят браться за сложную работу и «стали капризными, как программисты», отметил сооснователь компании, производящей одежду под брендом N.O.M.I. Игорь Гузиков.