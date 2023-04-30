В Чечне презентовали новую снайперскую винтовку

Новую снайперскую винтовку — совместную разработку чеченских инструкторов Российского университета спецназа (РУС) и компании Bespoke Gun — лично испытал и оценил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает РИА Новости. Вместе с главой региона на презентации в университете побывал и член ЛДПР Виктор Бут.

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«Сейчас наши ребята разработали оружие высокой точности, и это очень нас радует. Мы в дальнейшем планируем развиваться, у нас здесь будет cборка бронированных автомобилей... Чтобы быть готовыми, чтобы спокойствие, безопасность не нарушались ни у нас в республике, ни в целом в государстве», — заявил Кадыров журналистам.

В пресс-службе РУС уточнили, что производители оружия передадут в учебный центр 17 заказанных ранее высокоточных стрелковых комплексов собственного производства, в числе которых будет и модель, разработанная совместно с инструкторами снайперского направления университета. Винтовка будет производиться под совместным логотипом Российского университета спецназа и Bespoke Gun.

«Первый образец RusBespoke мы получили. Это высокотехнологичный и высокоточный снайперский комплекс. Все концепции, которые были применены на нем, наши. Не каждый в мире использует эту технологию, потому что, элементарно, не рентабельно, но здесь они применили ее, и она оказалась очень эффективной», — пояснил старший инструктор РУС Асламбек Арсанукаев.

